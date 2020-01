Cheikh Muhammad al Mansour Barro : les musulmans célèbrent la “perle de la perfection” les 17, 18 et 19 janvier 2020, à Mbour

Treize ans après son retour à Dieu, les enseignements de Thierno Mansour Barro sont encore plus qu’actuels. C’est pour cette raison que sa famille, ses disciples et l’ensemble de la communauté musulmane se sont donné rendez-vous à Mbour, les 17, 18 et 19 janvier 2020 pour revisiter les enseignements de ce saint, bien aimé, et vénérable guide religieux, arraché à notre affection, le lundi 15 janvier 2007 en France (Trappes). Grâce quelques vidéos et écrits sur le regretté marabout que nous avons reçu de ses disciples dont son neveu, Thierno Souleymane Gasama, Ferloo revisite avec vous, le parcours de cette « perle de la perfection ».

« Des savants, des savants, des éducateurs spirituels, des appeleurs à Allâh Le Très Haut, qui ont œuvré pour élever la parole d’Allâh, afin de nous éduquer et nous apprendre notre religion. Puisse Allâh leur accorder une grande miséricorde et nous guider dans leur trace… Allâhouma amin.

« Allâh enverra à la communauté musulmane à la tête de chaque siècle, quelqu’un qui rénovera pour elle sa religion » Sayidinna Muhammad (salut et paix sur lui)

Sa naissance

Nés en 1922, Cheikh Muhammad al Mansour Barro (qu’Allah l’agrée), surnommé affectueusement Thierno (maître en pulaar) Muhammad al Mansour Barro, fut un grand savant connaissant originaire de la ville de Mbour au Sénégal. Son père fut le grand saint et érudit Cheikh Ahmad Barro et sa mère, la vertueuse et honorable, Marième Guéye.

Un destin hors du commun…

« Il surgira un homme de par-delà le fleuve que l’on surnommera le lion des lions (Harith el Harith), il sera précédé par un homme que l’on appelle « victorieux » (Mansour), il sera surnommé « famille de Muhammad » comme les gens de Qouraïch furent surnommés grâce au Messager d’Allâh. Il est un devoir pour chaque croyant de lui venir en aide (ou de répondre à son appel) » Hadith du prophète (salut et paix sur lui) rapporté par Abou Dawoud selon ‘Ali (qu’Allâh l’agrée).

C’est ce qui s’est passé qui a fait que Cheikh Muhammad al Mansour Barro est devenu ce qu’il est. En effet, avant son apparition sur terre, le prophète Muhammad s’était entretenu avec le père de cheikh Muhammad al Mansour Barro, Ahmad Barro alors qu’il était encore jeune. Le prophète a décrit à cheikh Ahmad Barro toute sa vie à venir, par où il passera, ce qui lui arrivera, le nombres de ses épouses, leurs noms et descriptions, le nombre de ses enfants…

Le prophète lui en a dit d’autres: « Ils porteront mon nom et ceux de ma famille » « Ton fils aîné, j’ai choisi pour lui mon nom sous lequel on m’appelle Mouhammad al Mansour ». Puis le prophète ajouta : « Celui qui suivra cet enfant-là, donne- lui le nom de mon compagnon Abou Bakr, ainsi qu’Umar, ainsi que ‘Uthman et ‘Ali. Quant aux filles, tu leurs donneras le nom de ma famille ». Ensuite le prophète lui dicta tous les noms. Cheikh Ahmad Barro lui demanda :« O Messager d’Allâh! Je veux que tu me donne deux noms, ceux de mes maîtres Sayidinna Ahmad Tidjani et Sayidi Hadj Malik ». Le prophète lui répondit : « Je te l’accorde » Puis le prophète ajouta concernant ce futur enfant à venir (Cheikh Muhammad al Mansour Barro): « Je lui garantis la science et la connaissance divine, qu’il étudie ou pas. Sa richesse, tous ses besoins. Quant à sa discipline, c’est à lui d’œuvrer pour lui-même (de faire des efforts pour être un disciple) » « Je lui garantis mon héritage, il deviendra mon héritier complet ».

Son éducation

Cheikh Ahmad Barro, agit selon le procédé du prophète . Lorsque son saint fils Cheikh Muhammad al Mansour Barro apparut, afin de ne pas contredire le prophète, il ne l’envoya pas étudié, car il savait que ce que le prophète lui avait prédit se réaliserai. Cheikh Muhammad al Mansour, n’est donc jamais aller étudier nulle part, et cela est un fait connu.

Un jour, en marchant un des disciples de cheikh Ahmad Barro, Boubacar Guéye, qui fut son premier disciple d’ailleurs, demanda à son maître Ahmad Barro d’envoyer Muhammad al Mansour Barro aller étudier. Le maître se tut et ne se retourna pas. Et lorsque Boubacar Guèye insista par trois fois sur sa demande, Cheikh Ahmad Barro se retourna complètement et lui répondit : « Boubakar Guèye ! concernant Mouhammad al Mansour, c’est Allâh qui Est son enseignant ! » Il le lui répéta par trois fois, puis se retourna et continua son chemin.

« Et craignez Allah et Allah vous enseignera ». (Sourate 02 La vache, verset 282)

Cheikh Muhammad al Mansour Barro fut éduqué, comme le prophète lui avait dit de faire des effort pour être un disciple. Le célèbre maître Mouhammad Sa’îdou Bâ de Madina au Sénégal (voir sa biographie), se chargea de son éducation spirituelle et il devint ensuite un grand imam de la Tarîqa Tidjaniyah. Il a dit à propos de cheikh Muhammad al Mansour : « L’appel à l’islam, le fait d’appeler et que les gens répondent à cet appel qui provient d’Allah. Cela est apparu seulement lorsque cheikh Muhammad al Mansour était au-dessus (en avion) de la France. » Il n’a pas dit qu’il n’a avait pas de saint en France mais que c’est la première fois qu’un saint messager d’Allah est apparu en France. Il fut donc le premier saint messager à venir en France, mais après lui il y en a eu beaucoup. C’est lui qui a œuvré pour la tidjaniya en France, et Allah et Son messager en témoignent.

Ses œuvres

Ce saint homme, organisa beaucoup de DAAKA (retraire spirituelle une fois par an). Il fut respecté et connu en France pays dans lequel, il dispose d’un très grand nombre de disciples. Chaque année, il faisait convertir à l’islam des centaines de personnes. Il était surtout connu pour être un voyageur infatigable qui sillonnait tous les pays où on retrouve une diaspora halpulaar importante.

Depuis le début des années 1970, il avait effectué plus d’une centaine de voyages le menant de Mbour, la ville où il fut établi avec sa famille et son école, au Mali, au Burkina, en Côte d’Ivoire, au Ghana, au Nigeria, au Cameroun, au Gabon, au Congo- Brazzaville, et au Congo-Kinshasa. Le Maroc, avec Rabat et Fès, était une seconde demeure pour le Cheikh qui y allé souvent deux ou trois fois par an.

Son portrait

Cheikh Muhammad al Mansour Barro, fut un homme de paix qui sacrifia toute sa vie pour l’islam. Très effacé de nature, le guide se replié régulièrement au « Daaka » de Médina Gounass, pour faire ses méditations. Sa dernière apparition publique remonte à la prière de l’Aïd el kebir qu’il a dirigée à Mbour.

En raison de la personnalité marquante de l’érudit qui était souvent en retraite spirituelle, il suscitait auprès de tous respect et admiration. Les sénégalais plus particulièrement les Mbourois retiennent ainsi du défunt sa piété, sa générosité et son amour pour son prochain.

Retour à Dieu

Notre bien aimé, saint et vénérable Cheikh Muhammad al Mansour Barro a quitté ce monde le lundi 15 janvier 2007 en France (Trappes), à l’âge de 82 ans. Il est aujourd’hui enterré dans sa mosquée à Mbour (Sénégal), aux côtés de son père Cheikh Ahmad Barro. Qu’Allah les agrée. Allahoumma amin.

Agrémente les oreilles en racontant leurs belles qualités : la causerie est le délice des âmes ! Si tu en bois une seul coupe, l’infortune et la misère te quittent à jamais !