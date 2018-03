Youssou Ndour remonte les bretelles à Trump: « En tant que peuple dans le monde, nous devons respecter chaque pays, chaque culture, chaque communauté, chaque réalité … »

Il n’est donc pas surprenant que le patron de GFM n’a pas apprécié le récent propos raciste du Président des Etats-Unis à l’encontre des immigrés africains venus des “pays de merde”.

“Le monde n’a pas besoin de savoir ce que Donald Trump pense de l’Afrique, nous n’avons pas besoin d’entendre ça”, crache Youssou N’Dour. Qui se trouve actuellement en Australie pour des concerts.

“Nous, en tant que peuple dans le monde, devons respecter chaque pays, chaque culture, chaque communauté, chaque réalité, il n’a pas le droit de dire cela, nous devons faire entendre nos voix, encore et plus fort. Je dirais: l’Afrique a de la dignité, l’Afrique est riche en histoire, l’Afrique a apporté de grandes contributions à l’humanité », ajoute-t-il. Avant de signifier que Trump marche sur un terrain inconnu.

« Il n’a aucune idée de ce qui se passe en Afrique. S’il a visité l’Afrique, il est probablement venu juste pour un jour voir les animaux au Kenya, Il n’a jamais visité les personnes en Afrique, les gens en Afrique sont riches en histoires, riches en culture, ils ont dû pardonner tant, pour l’esclavage et la colonisation, mais maintenant, nous voulons devenir plus forts et aller de l’avant. Dites-lui, dites à Donald Trump que nous sommes des humains, que nous avons notre dignité et qu’il doit respecter cela. “, Lâche notre roi du mbalakh.

Xalimasn