Youssou Diallo président du CSE : “Pourquoi nous avons décidé de parrainer Macky Sall ?”

Ferloo.com-En marge de la cérémonie de remise de signatures des parrains au représentant de la Coordinatrice nationale des opérations de parrainages, Aminata Touré, le président du Club Sénégal Emergent (CSE) Youssou Diallo s’est expliqué sur le choix de parrainer le candidat de la coalition Benno Bokk Yaakaar. “C’est un choix de cœur et de raison”, se justifie-t-il d’emblée.

Pour le président du CSE, Youssou Diallo, le scrutin du 24 février 2019 est la première élection présidentielle citoyenne et les Sénégalais ne devront pas se tromper de candidat. “Il s’agit, se justifie-t-il, de matérialiser symboliquement, en tant qu’organisation de la Société civile, l’engagement du CSE, derrière Macky SALL pour la poursuite de l’émergence économique du Sénégal ; l’élection présidentielle de 2019 est une élection citoyenne par excellence, choix du 1er des citoyens pour présider aux destinées de la République pendant 5 ans et l’élection présidentielle est un moment grave et très sérieux dans la vie de la nation sénégalaise : le moment du grand choix “.

Mieux, ajoute Youssou Diallo, le Club Sénégal Emergent en tant que association citoyenne non partisane a porté son choix sur le candidat Macky SALL en raison de son bilan élogieux à tous points de vue et des perspectives radieuses qu’il offre au Sénégal et de sa stature intrinsèque d’homme d’Etat visionnaire, moderne, patriotique, démocrate, social et démocrate.

Selon Youssou Diallo, ces choix interpellent individuellement et collectivement l’ensemble des Sénégalais car il s’agit “de préserver ou on notre démocratie, nos libertés et la paix, de préserver ou non notre Etat de droit, notre stabilité institutionnelle, sociale, religieuse et ethnique, de préserver ou non nos avancées économiques et nos acquis sociaux, de préserver ou non le rayonnement de notre pays en Afrique et dans le monde, de préserver ou non notre sécurité intérieure et notre souveraineté internationale”…