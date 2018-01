Yoro Bâ rime pour l’Afrique

Ferloo.com – « L’auteur Yoro Ba et Baobab Edition vous convient à la cérémonie de dédicace de l’ouvrage « Afrique où la rime partagée », le samedi 3 février 2018, à 16 heures à Keur Birago, siège de l’association des écrivains du Sénégal au Point E à Dakar. La cérémonie sera présidée par Monsieur Abdou Latif Coulibaly, Ministre de la Culture du Sénégal », nous renseigne un communiqué de notre confrère Alassane Cissé.

Le programme de la sortie du livre sera agrémenté par un spectacle poétique de la troupe Kaddu Yaraax et des musiciens de l’Orchestre National du Sénégal.

Ingénieur-chimiste, par ailleurs, bloggeur et producteur d’articles, Yoro Bâ tutoie la poésie et aussi d’autres genres littéraires. L’heure de l’alchimie des rimes ayant sonné, le chimiste a délaissé béchers et autres cornues alambiquées pour taquiner la muse. Yoro nous propose « Afrique où la rime partagée », un recueil de poèmes à la thématique riche et variée et qui ne peut guère laisser personne indifférent. La philosophie, l’amour, le pouvoir, la vie et la mort, la condition humaine, l’esthétique, le mythe rythment l’œuvre poétique majeure.

D’une plume acérée, ciselée ou tendre, selon les circonstances, les textes du recueil peignent une sorte de vision et de beauté surnaturelles, qui mêlent ressenti cru et rêves poétiques, trou noir et vague à l’âme, touche de provocation et dérision à travers des vers décapants.

Ces écrits coulent libres au gré des flots de l’inspiration qui titille les synapses sans aucune volonté d’harmonisation, mais simplement guidée par une pulsion irrésistible de partage universel.

Ce recueil, au travers duquel l’auteur invite à un voyage de ressourcement aux valeurs africaines, nourrit l’espoir d’une Afrique digne qui partage la rime de l’espoir. Le recours à la prose ou aux vers libres permet à tout un chacun de trouver de quoi combler ses envies et rencontrer son bonheur dans le style, en plus du plaisir à décortiquer le sens profond du poème.

La presse nationale et internationale est cordialement invitée à couvrir cet événement littéraire prévu le samedi 3 février 2018 à 16 heures à Keur Birago, siège des écrivains du Sénégal.