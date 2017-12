Yakham Mbaye : « Que Khalifa Sall, devant les juges soit interpellé… »

Ferloo.com- Accusé par le maire de la Médina Bamba Fall de bénéficier de la Caisse d’avance en percevant un million de FCFA à l’approche de chaque fête de Tabaski, Yakham Mbaye dément et prie Dieu pour que « Khalifa Sall, devant les juges soit interpellé à ce sujet ».

« Bamba Fall me cite parmi ceux qui ont bénéficié de la Caisse d’avance de la mairie de Dakar, prenant le soin de préciser que, d’une part, à chaque fête de Tabaski, Kalifa Sall me remettait un million de FCFA, d’autre part, je lui ai fait la révélation tout en demandant de dire ma gratitude à mon bienfaiteur, Bamba Fall sait qu’il ment, mais c’est sans effet, car c’est une seconde nature chez lui. Khalifa Sall sait que Bamba Fall ment. Et Dieu fasse que le maire de Dakar, lorsqu’il fera face aux juges, très prochainement, soit interpellé sur ce sujet », déclare Yakham Mbaye dans le quotidien l’Observateur.

Et de poursuivre : « En attendant, en dépit de toutes les interventions, comme c’est de coutume au Sénégal, lorsque vous êtes trainé dans la boue dans la presse, je n’ai pas jugé de porter réplique au maire de la Médina pour des raisons suivantes : d’abord « tontu du forox », ensuite, » teegi tuma feen kat » ne souffre jamais d’un délai de prescription, enfin, tout de même, Bamba figure au rang des politiques qui ont énormément de choses à cacher, que je me ferai un plaisir d’étaler sur la place publique. Très prochainement ! Sans porter atteinte à son honneur au moyen de la diffamation et de l’invention.

Lorsque j’exprimerai, selon mon tempo, et en profondeur, dans les prochaines heures, il s’agira simplement de livrer des faits cimentés par des dates, en des lieux avec des témoins précis. Par exemple, à l’école Nago Samb, alors en réfection, dans deux lieux très connus, à la rue Mouhamed V et sur la corniche, à son domicile, à Ouagou Niayes, alors qu’il était en prison par vandalisme, etc.

En ces moments, il ne s’agissait nullement de Caisse d’avance. Mais de lui, Bamba Fall et de ses offres de services pour vendre. Khalifa Sall ne le préoccupait nullement. Au contraire… Au finish, lorsque j’en finirai avec Bamba Fall, il est clair que les Sénégalais sauront qui est le vrai ripou ».