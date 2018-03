“Yahata yiyata, artata habrata ; Farlu-fekke, fass-fessël” : Dr Abderrahmane Ngaïdé entre chemins et variables pour “inexprimer l’exprimable”

« De plus en plus parmi nous les choses apparaissent de côté.

Prenons garde précisément aux petites choses,

ne les perdons pas de vue. »

Ernest Bloch,Traces, Gallimard/Tel, 1998 [1959, 1968], p. 13.

Les « coquilles » portent bien leur nom, surtout

lorsqu’elles se révèlent tout à fait vides.

D’abord, tous mes profonds et sincères remerciements aux différents quotidiens qui ont accepté, malgré la longueur des textes, de toujours les publier pour les proposer à des lecteurs difficilement accessibles sans ce moyen moderne qui circule, de main, en main, sans se soucier de son caractère fragile et périssable.On les feuillette, pendant qu’ilssont « pendus » comme un linge propre chez le vendeur-ambulant de journaux sis à la rue Aimé Césaire, angle Avenue Cheikh Anta Diop, – Une sorte de perpendicularité académique que symbolise le croisement entre le poète antillais chantre de la négritude et le « pharaon de Caytu » -, activité de lecture des titrologues.

D’ailleurs, aujourd’hui, un espace devenu plus ouvert, et global leur a permis d’aller au-delà de la sphère du public local. En effet, avec Internet tous les quotidiens ont créé des sites dynamiques dans lesquels sont postés (question de visibilité et de traçabilité) tous les textes publiés sur leur support physique.Les journaux de manière générale, et les quotidiens en particulier, semblent constituer l’un des aspects les plus visibles de la survivance du goût de la lecture, en révélant, du même coup, ce désir ardent d’établir un contact direct avec cette chose qu’on transporte avec soi, la feuilletant des bouts des doigts, le nez plongé en son dedans. Comme un livre de poche !

Tout quotidien peut se métamorphoser en un véritable compagnon de la journée, nous permettant ainsi de tisser ou de retisser nos relations journalières. Sans exagérer, la comparaison, les quotidiens agissent comme quelques pages d’un Grand Livre en cours d’élaboration, et qu’on se passe et se repasse toute la journée…Les lecteurs participent donc à la fabrication du récit global et au quotidien, et surtout cette possibilité qui leur est offerte pour discuter, commenter, condamner, et enfin émettre des jugements sur les informations éclectiques, en jouant intelligemment – entre Mots-croisés et Suduko – et en se riant des blagues et des « bulles ». Ces informations constituent et constitueront ce qu’on appelle « évènements », sur lesquels les chercheurs finissent par exercer leur sagacité, en les ré-articulant selon les règles qui gouvernent leur spécialité afin de produire du sens.

Je remercie et particulièrement ceux qui réceptionnent les contributions diverses, pour leur sérieux car j’ai noté, comme tant d’autres lecteurs, qu’ils relisaient et corrigeaient, non seulement, la forme, mais aussi le fond. Ce sacrifice et ces efforts de relecture sont certainement à louer, car ils permettent de relativiser les critiques souvent acerbes faites aux journaux et aux journalistes de manière générale.

Je puis témoigner, ici, que ce soit, à Walf Quotidien ou chez Le Quotidien, que mes textes sont redressés parce que lus sous la loupe, et ré-articulés là où un « petit » dysfonctionnement pourrait troubler leur limpidité. Rien n’est petit, parce que tout détail, qui rompt une certaine cohérence, porte en lui l’essence du « raté ». Donc, ils agissent sur les points de défaillances. Cette démarche indispensable influe d’une manière, ou d’une autre dans le fond de la pensée de tout contributeur, éclairant ainsi davantage la lanterne du lecteur.

En effet, un mot, une virgule, un point-virgule, une exclamation, les deux points, les fameux trois points de suspension, le ï (i tréma) ou une omission d’accent aigu, circonflexe et grave peuvent toujours trahir leur émetteur-fauteur, d’où cette nécessité de se relire, ou de se faire relire par 1001 mains, toutes aussi généreuses, si possible. Parce qu’il m’a toujours semblé que ce que nous désignons par « réécriture » ne pourrait signifier rien d’autre que des relectures incisives, c’est-à-dire celles-là qui réussissent à faire jaillir de fécondes étincelles jusqu’à leur permettre de jouer pleinement leur rôle d’annonciateurs et éclaireurs de nouveaux champs d’investigations grands ouverts à la pensée.

Par ailleurs, une intuition n’a de sens que lorsqu’elle arrive à réveiller d’autres intuitions en s’auto-fécondant afin de co-produire, c’est-à-dire ensemble, une pensée discutée, où les divergences convergent non pas vers ce qui sépare, mais plutôt ce qui unit : comme aller vers leur trait d’union. Dès lors, toute confusion se révèle intolérable, parce qu’un trait (abstrait ou concret) finit toujours par unir les points invisibles –désormais confondus dans leur invisibilité (Comme des pixels superposés pour faire advenir l’image dans la photo) – qui fondent l’essence de son caractère continu.Donc, les quotidiens agissent comme de vrais traits d’union entre les lecteurs et ceux qui posent un œil différant sur les réalités complexes qui rythment notre quotidien. Entreprise extrêmement périlleuse, car demandant un certain détachement qui ne signifie point une fade extériorité, mais plutôt une attitude réflexive, et auto-reflexive (une déprise de soi ?).Elle s’opère, en effet, par la distance et l’écart entre l’objet observé et les multiples significations qui rendent à sa polysémie, ses facultés les plus incisives afin de mieux comprendre le jeu social et les tactiques d’insertion dans un récit local articulé à celui global, dont la spécificité est d’être en continuelle écriture.

La quotidienneté est l’une des tâches les plus importantes dans la vie des êtres, des animaux et des objets qui les accompagnent soit pour leurs repas, soit pour leur transport, leur confort, leur sécurité, voire leurs fantasmes.

Le quotidien permet ainsi de condenser toute chose pour lui permettre de mieux s’exprimer et de plus correctement traduire cette aventure globale qu’est le monde.La fraîcheur du quotidien tient toute sa motricité de la lueur que lui a insufflé le hier qui le prolonge jusqu’à l’aube. Celle qui annonce le post-quotidien. Car 24h est une « simple » journée ! Elle parait courte, mesurée à l’échelle du temps global qui ne cesse de nous exaspérer, alors qu’elle condense, en elle, une multitude d’événements, dont seuls les quotidiens peuvent rendre compte dans leur chaleur et leur fraîcheur. Il faut battre le fer lorsqu’il est encore chaud, nous dit-on !

Les journaux de manière générale, et plus spécifiquement les quotidiens jouent le rôle d’un marteau sur l’enclume (dans le sens ingénieux, par essence, du verbe forger), tout en remplissant celui d’archives, qui permettent de remonter à une « réelle » temporalité, qui nous aide à entrer de plain-pied dans une certaine atmosphère particulière, en en reconstituant toute l’animation.

Dès lors, la veille des contenus et de la forme devient une exigence éthique frappée du sceau de l’impératif. Parce que les « coquilles » portent bien leur nom, surtout lorsqu’elles se révèlent tout à fait vides.

Merci ! ».