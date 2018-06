Wi-Fi : Un tueur silencieux qui nous tue lentement

De nos jours, le Wi-Fi est partout : dans nos maisons, dans les jardins publics, dans les gares de train, dans les cafés, et même dans les hôpitaux. Son importance ne cesse de s’accroître, et de plus en plus de personnes au monde l’utilisent quotidiennement. Cependant, quand on découvre toute la panoplie d’effets secondaires qu’il peut provoquer, on commence à se demander si ce n’est pas une mauvaise idée de garder le Wi-Fi dans nos maisons.

A l’ère du digital et des nouvelles technologies, les enfants comme les adultes sont tous connectés au Wi-Fi. Internet a réussi à transformer le monde dans lequel nous vivons en un petit village où tout le monde connait tout le monde.

Plus besoin de feuilleter votre dictionnaire pour comprendre ce mot que vous avez lu dans un livre, plus besoin de vous déplacer au cinéma pour regarder le dernier film de votre acteur préféré. Tout est entre vos mains. Sur Internet, vous pouvez lire, regarder des films, jouer, parler à vos proches, et même rencontrer votre âme sœur.

Malheureusement chaque fleur a son épine, et malgré toutes les choses incroyables qu’on peut faire, et découvrir en naviguant sur la toile. Internet présente plusieurs inconvénients sur notre santé physique, mentale et même nos relations avec les autres.

Dans cet article, découvrez les 6 effets secondaires les plus dangereux du Wi-Fi :

1 – Impact négatif sur le développement des enfants :

Selon l’agence nationale de sécurité sanitaire de l’alimentation, de l’environnement et du travail, les enfants absorbent une plus grande quantité des champs électromagnétiques de radiofréquences. Ces derniers peuvent impacter le système nerveux central ainsi que les muscles.

2- Contribution à l’aggravation de l’insomnie :

Les ondes électromagnétiques émises par votre routeur Wi-Fi, peuvent vous créer des problèmes de sommeil, des palpitations, de la fatigue et même des maux de tête.

3- Altération de la concentration et de l’activité cérébrale :

Les champs électromagnétiques de radiofréquences qui ont une fréquence très basse ont un impact très négatif sur le système nerveux. L’exposition à ces dernières peut provoquer une perte de concentration, des trous de mémoire, ou une sensation d’étourdissement.

4- Neutralisation du sperme :

Une étude menée par le département des sciences anatomiques de l’université de Zanjan en Iran démontre que les ondes électromagnétiques générées par le Wi-Fi, présentent un risque sur la fertilité, et impactent la qualité du sperme chez l’homme.

5- Stress cardiaque :

Certaines personnes hypersensibles aux ondes électromagnétiques risquent de souffrir d’une tachycardie. Le Wi-Fi augmente le risque des maladies cardiovasculaires.

6- Augmentation du risque du cancer :

L’exposition aux radiofréquences provoque plusieurs changements au niveau des cellules, chose qui augmente le risque d’atteinte par plusieurs types de cancer. En 2011, l’OMS a classé les ondes Wi-Fi comme potentiellement cancérigènes.

Comment vous protéger des effets néfastes du Wi-Fi ?

Maintenant que vous connaissez tous les effets secondaires que l’exposition aux radiofréquences du Wi-Fi peut vous causer, voici certaines consignes à suivre afin de vous protéger :

– Ne placez pas le routeur Wi-Fi dans votre cuisine ou votre chambre à coucher.

– Evitez de garder votre téléphone dans vos poches.

– Quand vous êtes chez vous, essayez d’utiliser les téléphones fixes.

– Si vous êtes enceinte, éloignez le téléphone de votre ventre.

– Utilisez les SMS au lieu d’appeler.

– Evitez d’utiliser les baby phones.

– Déconnectez tous vos appareils avant de vous coucher.

Les conseils mentionnés ci-dessus aident à améliorer votre bien-être, et à limiter les effets néfastes des radiofréquences sur votre santé, n’hésitez pas à les partager avec vos proches.

Comment l’évolution du Wi-Fi, et des nouvelles technologies a changé le monde ?

En effet, les nouvelles technologies ont totalement changé notre vie, en la rendant plus simple, et en facilitant la communication et l’accès aux informations. Combien de vies ont été sauvées grâce à un coup de fil ? Combien d’exposés réussis grâce à Internet ? Combien de criminels dénoncés grâce à Internet ? Cependant, Cette arme à double tranchant peut vous détruire totalement si vous n’en faites pas un bon usage.

En plus de ses effets néfastes sur la santé humaine, le Wi-Fi, et plusieurs autres nouvelles technologies peuvent impacter négativement notre psychologie, et nos relations avec les autres.

Voyez-vous les enfants d’aujourd’hui ? Tout le temps scotchés à leurs tablettes et de plus en plus sédentaires ?

Vos diners en famille et vos sorties entre amis sont-ils toujours ce qu’ils étaient avant ? La réponse est malheureusement non.

Faut-il jeter nos téléphones portables et nos routeurs par la fenêtre, me diriez-vous ? Non, pas du tout ! Gardez toujours en tête que la modération est le maître mot.

Il n’y a aucun mal à demander les nouvelles de cet ancien ami de temps en temps sur Facebook, il n’y a pas de mal non plus à vous faire plaisir en regardant votre série préférée sur votre ordinateur. Mais n’oubliez pas que la vie a tellement de belles choses à vous offrir ! Sortez, bougez, respirez l’air frais, et rencontrez des gens ! Ne laissez pas la technologie vous détruire, et changer vos relations avec les autres. Au contraire, apprenez à en tirer profit, et utilisez-la pour améliorer votre vie et la rendre plus belle. (santeplusmag)