WhatsApp s’ouvre aux entreprises

Avec WhatsApp Business, la messagerie veut conquérir le monde de l’entreprise avec des outils dédiés.

Cela faisait déjà plusieurs mois que l’on parlait ici et là de l’arrivée potentielle d’une version professionnelle de la messagerie WhatsApp. Eh bien c’est désormais chose faite ! La messagerie instantanée, propriété de Facebook, vient d’annoncer sa déclinaison WhatsApp Business. Disponible sur Android, l’application est principalement destinée aux petites et moyennes entreprises.

Comme le rappelle WhatsApp dans son billet d’annonce, “plus de 80 % des petites entreprises en Inde et au Brésil affirment que WhatsApp les aide à la fois à communiquer avec leurs actuels clients et à développer leur activité”. La création d’une version business pour aider ces petites entreprises était donc inéluctable, et cela aura au moins le mérite d’offrir des outils véritablement dédié à un usage orienté business.

D’une part, les professionnels pourront dissocier leur profil personnel de celui de leur affaire. Ensuite, WhatsApp Business leur offrira quelques solutions de communication bien pratique. Comme par exemple la possibilité d’avoir un profil pro reprenant les informations utiles (description de l’activité, contact, adresse physiques et horaires dans le cas d’un magasin). WhatsApp a aussi implémenté des “messages rapides” pour répondre quasi-automatiquement et des messages d’absence, ainsi que des statistiques dédiées pour permettre aux entrepreneurs de mieux cibler leurs clients. Pour ces dernier justement, tout sera plus transparents, puisque les profils professionnels seront désormais identifiés comme tels.

Pour le moment, WhatsApp Business n’a été lancé que dans une poignée de pays – Indonésie, Mexique, Italie, Royaume-Uni et États-Unis – mais devrait arriver dans le reste du monde prochainement. Gageons que beaucoup d’entreprises devraient trouver intéressant de pouvoir s’adresse à ne serait-ce qu’une petite partie des 1,3 milliards d’utilisateurs de WhatsApp.