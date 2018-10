Wade: « Je mourrai à l’aéroport si Karim est arrêté »

​Me Abdoulaye Wade sera bel et bien à Dakar dans les prochaines semaines avec son fils Karim Wade. Ce dernier est menacé par les autorités d’être renvoyé en prison dès qu’il mettra les pieds à l’aéroport.

Mais le pape du Sopi avertit. Décidé à rentrer à Dakar, il a annoncé à ses militants qu’il descendra à l’aéroport Blaise Diagne de Diass avec son fils pour la présidentielle, Karim Wade.

« Je descendrais à l’aéroport de Diass et, et si l’on arrête Karim, c’est là que je vais mourir, à l’aéroport », prévient-il. Avant d’ajouter: « A mon âge je n’ai plus rien à perdre, j’ai vécu tant de choses que tout ce qui me reste à vivre n’est que bénéfice ».

Le président Wade a fait cette annonce à des militants qui lui demandaient au téléphone s’il n’existait pas un « deal » entre lui et maître Madické Niang.

« Il n'y a aucun deal. Je n'ai pas de plan B et le candidat du Pds n'est autre que Karim Wade. Ce sera lui ou rien… », leur a-t-il lancé.