Le verdict est tombé ! Dans le choix du peuple lors du scrutin du 24 février passé, il a été décidé que le président Macky Sall devra encore diriger le pays lors des cinq prochaines années. Le président sortant obtient ainsi, après la proclamation des résultats, la légitimité requise pour occuper la magistrature suprême. Malgré les nombreux couacs notés durant tout le processus, le peuple souverain s’est prononcé en faveur d’une reconduction. Alors au travail !

Vox populi vox dei ! Même si les résultats ne sont que provisoires, le choix de la majorité des électeurs semble être clair et net. En créditant le président sortant de 58,27% des voix, l’écrasante majorité des électeurs a exprimé son entière satisfaction et son adhésion au programme du chef de l’Etat. Même si certains peuvent se réserver le droit de s’interroger sur les motivations d’un tel plébiscite, on ne peut quand même pas remettre en cause les choix de cette importante frange de la population. En démocratie, quand le plus grand nombre dit oui, le reste doit naturellement s’incliner. En effet, le projet de société pour lequel ils ont voté massivement paraît être le meilleur à leurs yeux. A tort ou à raison ? Seul le temps nous édifiera.

Détenir la majorité ne saurait être une exclusivité, c’est naturellement le dénominateur commun à tous les présidents légitimement choisis. Mais ce qui fait la grandeur et la particularité de certains est leur capacité de fédérer les forces dispersées en temps électoral et les mettre à profit pour en extraire les meilleurs profils. Le président doit se mettre au-dessus de la mêlée afin de préserver l’intérêt commun, ce commun vouloir de vie commune si cher aux pères fondateurs de la nation. En vérité, un président soucieux de mener son pays vers l’émergence doit aller chercher les compétences, quelles que puissent être leurs sensibilités politiques, pour justement mettre l’homme qu’il faut à la place qu’il faut. Pour y arriver, le pouvoir en place doit lire les résultats du scrutin autrement que la simple constatation de la victoire et de la célébration. 58,27% de voix favorables signifie qu’il y a à côté plus de 41% de la population qui ne se retrouve pas dans le septennat écoulé et ce n’est pas à minimiser. Pour le prochain quinquennat, l’enjeu devrait donc être de trouver les raisons d’un tel « désamour » et d’y remédier. Cette minorité, si tant est qu’elle en soit une, ne devrait pas subir l’indifférence des autorités étatiques puisqu’elle mérite autant d’égards que la majorité.

Il faut saluer la maturité du peuple, non pas forcément pour le choix qu’ils ont fait (lequel choix est loin d’être unanime) mais pour l’élégance avec laquelle il a agi le jour du scrutin. La grandeur de ce peuple a fait mentir les pronostics de troubles post-électoraux alors que les signaux étaient tout à fait au rouge. Mais comme l’on ne cesse de s’en glorifier, le génie de l’électorat confirme encore une fois l’exception sénégalaise tant chantée à travers le monde. Si l’on est arrivé à cette stabilité, il faut dire que l’attitude de l’opposition qui prend acte de la proclamation des résultats par le juge Kandji en est pour quelque chose. Les quatre candidats malheureux rejettent les chiffres mais se gardent d’appeler à l’insurrection. Une posture républicaine et responsable qui surprend plus d’un car se limitant à demander au président élu d’assumer toutes conséquences qui découleraient de la proclamation desdits résultats. Cela d’autant plus qu’aucun recours n’est intenté au niveau du conseil constitutionnel, ce qui abrège de facto la peine de nombre de leurs partisans qui pourraient continuer d’y croire. Au-delà du fait qu’ils pensent que le conseil constitutionnel est sous commande, un recours prolongerait juste le faux suspens et réussirait à attiser le feu de la frustration qui couve déjà chez certains.

Maintenant que le peuple s’est exprimé, il appartient aux dépositaires de sa confiance d’agir dans le sens de ses intérêts. Les promesses qui lui ont été faites pendant la campagne ne doivent plus être rangées dans les oubliettes. Ce second mandat étant le dernier, le président de la République pourra s’affranchir de toute pression inutile de la part des alliés et prendre les bonnes décisions. Il est attendu de lui, de la part de ceux qui l’ont élu bien sûr, qu’il rectifie les failles constatées lors de son quinquennat et de s’attaquer de manière probante aux préoccupations les plus pressantes. Au nom de la démocratie, il doit s’ouvrir davantage à l’opposition républicaine qui a aussi son mot à dire dans la marche des affaires. Ce serait une grave erreur d’essayer de les prendre de haut. Les défis restent énormes car malgré son bilan (mitigé ?) beaucoup plus d’efforts seront attendus sur les chantiers de l’emploi, de l’éducation, de la santé et de la justice. Le compte à rebours des cinq ans est ainsi lancé. Rien que soixante mois durant lesquels il faut accélérer la cadence et satisfaire les attentes. Alors au travail, pour un Sénégal de tous !

Ababacar Gaye

ababacarguaye@yahoo.fr (Senenews)