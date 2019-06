Vous avez répondu à l’appel de la patrie, Par Cheikh Tidiane DIEYE

Le monde entier a vu un président qui bat et gaze son peuple pour protéger son frère accusé de corruption – Il a vu qu’en plus de son recul économique, le Sénégal à aussi perdu sa place de modèle démocratique

Un grand merci au peuple sénégalais. Vous avez été des milliers à vous lever, au Sénégal comme dans la diaspora, pour dénoncer la corruption de notre République et exiger une gestion transparente et équitable de nos ressources pétrolières et gazières.

Je dénonce avec force l’interdiction de la manifestation par le Préfet de Dakar. Une fois encore, l’autorité à violé les droits constitutionnels du Peuple sénégalais sous le prétexte fallacieux de risques de troubles à l’ordre public.

Le monde entier a vu la répression policière contre les manifestants pacifiques, preuve évidente du despotisme repoussant qui tente de s’installer au Sénégal.

Le monde entier a vu un Président de le République qui bat et gaze son peuple pour protéger son frère accusé de corruption.

Le monde entier a vu que la vitrine démocratique est craquelée, brisée. Il a vu qu’en plus de son recul économique, le Sénégal à aussi perdu sa place de modèle démocratique depuis qu’un clan s’est emparé du pouvoir avec ses réseaux de clients et courtisans locaux et ses parrains étrangers.

Mais le monde a aussi vu un peuple debout et digne, des hommes et des femmes prêts à se battre dans l’intérêt des générations actuelles et futures.

Le 14 juin 2019 n’est que le point de départ d’une longue marche, une lutte pacifique mais déterminée, pour que les ressources naturelles dont Dieu dans sa Miséricorde infinie a gratifié notre pays, ne soit pas une malédiction provoquée par des dirigeants boulimiques et sans compassion.

Nous vous reviendrons dans les meilleurs délais pour partager les prochaines actions dès que la Plateforme “Aar Li Nu Bokk” #SunuPetrole# aura choisi ses prochaines actions.