Voulez-vous connaître le sens de mon engagement pour la candidature et l’élection du Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE en février 2019 ?

Je serai dans le Fouta du mercredi 19 septembre 2018 au mercredi 26 septembre 2018 après avoir discuté et convaincu des concitoyens des autres localités.

Je ferai les régions de Matam et de Saint-Louis pour le parrainage du Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE.

L’objectif majeur est de recueillir des signatures pour celui qui incarne le meilleur espoir pour notre pays.

Je me suis impliqué, de tout temps et sans relâche, pour l’avènement d’un Sénégal prospère pour l’ensemble de ses citoyens, qu’ils soient citadins ou ruraux, étudiants ou élèves, ouvriers, artisans, pêcheurs, agriculteurs, éleveurs, hommes ou femmes, jeunes ou vieux, politiques ou apolitiques.

Oui, je me suis engagé très tôt aux côtés du Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE pour une plus grande considération de nos compatriotes se trouvant à tous les niveaux et à toutes les échelles de notre société, pour nos travailleurs de l’administration ou du privé, chômeurs pour qui il faut impérativement, trouver un emploi ou une occupation génératrice de ressources, jeunes diplômés à caser pour leur apporter plus de dignité et de gaieté de vivre.

Je m’engage pour la protection des droits et des vies de nos compatriotes de la Diaspora, pour la préservation de celles de nos jeunes, qui désespérés, bravent les océans pour mourir inéluctablement dans les eaux.

Je me bats pour la création des conditions dignes de retour au pays avec un plan de réinsertion sociale mûrement, réfléchi avec eux.

Je suis à ses côtés pour une justice équitable et aveugle, parce que non sélective, rendue par des juges sereins, épanouis parce que réellement indépendants, des enseignants satisfaits des revendications raisonnablement et justement posées qui n’auront plus que le souci d’enseigner, former et éduquer leurs enfants, leurs petits-enfants, leurs neveux, leurs frères, leurs fils, leurs concitoyens de demain, oui parce que nous appartenons à une même nation, une même société, un même Etat avec un avenir et un devenir indissociables.

Je le soutiens lui, le Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE pour son honnêteté, sa grande probité, son sens illimité du travail, sa rigueur, son sérieux, son excellente éducation, son respect de l’autre, sa capacité et son aptitude d’écoute, sa force à se ramener à un niveau humain quelles que soient ses prérogatives, ses fonctions.

Je le soutiens, l’appuie, l’accompagne pour son calme olympien (qualité nécessaire à toute personne aspirant à diriger convenablement un pays), sa sérénité, sa franchise, sa sincérité, sa fidélité, son attachement à la parole donnée, son aptitude à s’oublier soi-même l’excluant du clan de ceux qui vivent du calcul froid et égoïste pour le pouvoir.

Je me suis engagé aux côtés du Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE pour un développement équilibré de notre pays, de nos régions, des villes et de nos campagnes.

Je veux que nos terres soient exploitées dans le sens de l’intérêt exclusif de nos populations, par elles-mêmes et pour elles-mêmes, parce qu’il est grand temps que la politique définie soit tournée vers le bien- être de nos populations.

Je me suis engagé avec le Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE pour que la santé soit au service des plus démunis, qu’elle ne soit ni luxe ni privilège, que les postes de santé soient équipés convenablement et mis en fonction 24h sur 24 par un personnel bien traité, encouragé, soutenu.

Que toutes les régions soient dotées d’hôpitaux ultramodernes avec un personnel suffisant, compétent et motivé. Que des structures de santé avoisinant les hôpitaux soient dans les communes ou départements.

Les motifs de mon engagement sont innombrables, ma conviction dans la réalisation de notre vision en compagnie de cet homme est inébranlable ce qui nous conduit à des certitudes de notre victoire en février 2019.

Un Sénégal réellement meilleur est possible, une bonne administration réconciliée avec ses administrés, ses citoyens est réalisable, une justice équitable peut être rendue, l’indépendance du pouvoir judiciaire n’est pas utopique, un développement socio-économique à la faveur des sénégalais peut s’obstenir, une Assemblée Nationale, en tant qu’ émanation, représentation et protectrice de la nation, du peuple peut bien voir le jour pour réfléchir sereinement, paisiblement, respectueusement dans l’intérêt du plus grand nombre, pas pour un homme ou un groupe.

Oui, en choisissant de parrainer le Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE, vous lui ouvrez la porte de la Présidence de la République. C’est pourquoi je le parraine et vous invite à faire autant pour un Sénégal meilleur, un pays de paix, de travail, de respect mutuel, de Démocratie, une nation où la République, c’est-à-dire le bien commun, a un vrai sens.

Je me suis toujours engagé depuis mon bas âge, étant élève, étudiant, travailleur et je continue mon combat inlassable pour mon peuple, son bien-être, son développement, aujourd’hui encore avec le Président CHEIKHE HADJIBOU SOUMARE, nous traçons cette voie de succès collectif de toute une nation, la nôtre, le Sénégal, par vos signatures et vos voix en tant qu’électeurs.

Meilleures salutations patriotiques.

Amadou DIA