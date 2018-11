Vol à l’Agence Manko de Pikine (SGBS) : Un candidat à l’élection présidentielle arrêté …

Un candidat à la candidature de la présidentielle de 2019, Déthié Ndiaye, qui est également l’auteur du livre « La face cachée de Ndongo Lô », est depuis ce jeudi à la prison de Rebeuss où il a été placé en détention pour une rocambolesque affaire de vol.

L’histoire démarre à l’agence Manko de Pikine, une filiale de la Société générale de banques au Sénégal (SGBS). La rondelette somme de 3 milliards a été soustraite par des individus. L’établissement financier avait porté plainte contre X après avoir décelé une fraude aux prêts bancaires.

Un travail de fourmi mené par les enquêteurs qui découvrent que Déthié Ndiaye qui, jusqu’en octobre dernier, était le directeur commercial de l’agence Manko avant de démissionner pour se consacrer pleinement à son ambition de briguer les suffrages des Sénégalais, est mêlé jusqu’au cou.

Selon les révélations de Libération, celui qui déclarait, il y a de cela quelques semaines encore, avoir récolté 24 000 parrains pour la présidentielle, a été écroué pour faux et usage de faux en écritures privées de banque, blanchiment de capitaux. Le directeur de l’agence Manko n’a pas non plus échappé à l’inculpation. Chérif Sow et Wagane Faye Mbaye, le chef portefeuille de Manko, sont aussi pensionnaires de la Mac de Rebeuss. Une affaire qui n’a pas fini de révéler tous ses secrets… (Avec Yerimpost)