Visite du Chef de l’Etat en Côte d’Ivoire : Macky Sall déterminé à augmenter la production d’électricité

En visite à la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (Ciprel), hier à Abidjan, le Président Macky Sall a salué la vision de son homologue Alassane Ouattara. Le Sénégal souhaite développer une coopération dans le domaine énergétique, a ajouté le Chef de l’Etat.

Comment fournir suffisamment d’électricité au Sénégalais mais aussi que faire pour permettre aux générations futures de disposer d’assez d’énergie pour leur consommation et la production industrielle ? Le Chef de l’Etat, qui réfléchit tous les jours à ces questions, est arrivé à Abidjan avec la volonté de visiter la Compagnie ivoirienne de production d’électricité (Ciprel), une entreprise ivoirienne qui ressemble à son ambition pour son pays: servir les Sénégalais d’aujourd’hui, construire le Sénégal de demain.

La Ciprel, conçue il y a trente ans par Alassane Ouattara, alors Premier ministre de la Côte d’Ivoire, fournit la plus importante part d’énergie électrique de ce pays d’Afrique de l’Ouest. Ciprel assure aussi à la Côte d’Ivoire la quasi-certitude d’autosuffisance électrique pour les générations futures. Elle renforce également les capacités d’exportateur d’énergie du pays.MackySall, qui cherche un exemple qui traduit sa vision du Sénégal, a été séduit. Ciprel lui donne satisfaction.

« L’expérience de Ciprel est édifiante. Elle atteste que la Côte d’Ivoire a osé assez tôt, qu’elle a vu loin », a-t-il dit.Pour le Président de la République, le Sénégal d’aujourd’hui doit élaborer des projets à même de soulager les populations mais surtout capables d’offrir aux générations futures ce confort indispensable. « La visite de la Ciprel montre combien le pays a fait de progrès dans le secteur de l’énergie grâce à la vision avant-gardiste du Président Alassane Ouattara. Le Sénégal souhaite développer une coopération d’échange en matière d’énergie, de production et d’investissement. », a déclaré le Président Sall.

LE PRESIDENT APRES SA VISITE A LA CIPREL : «C’est avec ambition qu’on arrive à faire des réformes»

« Ce que nous avons vu cet après-midi montre que la Côte d’Ivoire a osé assez tôt et a engagé une réforme pionnière. Nous avons tous des compagnies nationales dans le secteur de l’énergie et de l’électricité en particulier. Très tôt, le choix a été fait de privatiser la production. Aujourd’hui, il me semble qu’il y a des réflexions très avancées sur la diversification des distributeurs. Tout cela montre que c’est avec ambition et audace qu’on arrive à faire des réformes majeures. La Côte d’Ivoire, on le sait, vend de l’électricité à beaucoup de pays limitrophes mais aussi a eu des ressources assez tôt. En tout cas, je ne peux que me réjouir de ce que j’ai vu ici. On sait que sans énergie, il n’y a point de développement, l’énergie étant le moteur de la croissance économique. Je voudrais féliciter le gouvernement ivoirien pour la mise en œuvre de la vision du Président Ouattara. Et surtout féliciter les compagnies privées d’électricité qui ont fait montre également de capacité, d’organisation… Je vous souhaite également de venir prospecter au Sénégal. Puisque, depuis quelques temps, j’ai arrêté la production par l’emprise nationale. Ce sont des producteurs indépendants qui assurent quasiment l’ensemble de la production. L’accroissement de notre capacité se fera à travers ce mécanisme. Entre Africains, nous devons travailler ensemble pour le renforcement et la modernisation de nos systèmes électriques ».

Le chef de l’Etat fait citoyen d’Abidjan

Sympathique cérémonie que celle organisée, hier, par Robert Beugré Mambé, gouverneur du district d’Abidjan. Il avait à cœur d’honorer son invité de marque, le Président Macky Sall, et il y est allé avec les grands moyens. Outre le côté festif, il a réuni tous les chefs Atchan, groupe ethnique autochtone d’Abidjan.

Le Président de la République a été fait citoyen d’honneur de la ville d’Abidjan. Le gouverneur du district ne s’est pas arrêté là. Il a remis les clés de la capitale économique de Côte d’Ivoire à l’invité de marque, tout en l’intégrant dans une famille locale. Macky Sall a ensuite été baptisé « Ayôpô », qui signifie le pardon. Son épouse, Marième Faye Sall, a reçu le nom de « Ayôpôman » qui veut dire la personne qui porte le pardon.

Le Président Macky Sall a également reçu les attributs de chef traditionnel atchan, matérialises par un gros pagne, une couronne, une canne et des sandales royales. Le gouverneur, qui s’est dit heureux de le recevoir dans ses locaux, a affirmé que c’est un homme de dialogue, de paix. « C’est aussi un homme culturel de grand cœur et nous voulons suivre son exemple. Vous avez fait du Sénégal un pays où il fait bon vivre», s’est-il réjoui.

Le Chef de l’Etat sénégalais, devant tous ses privilèges et honneurs, s’est félicité de cet accueil chaleureux. Il s’est dit fier de ce baptême qui le consacre désormais chef tchaman. « Je souhaite vivement que nous formions un seul peuple de l’Afrique de l’Ouest. Je salue la clairvoyance et le leadership du Président Ouattara », a-t-il déclaré.

Macky Sall a aussi salué et remercié les autorités pour toutes les dispositions prises pour faire de sa visite en Côte d’Ivoire un franc succès. Une forte délégation des Sénégalais vivant en Cote d’Ivoire était présente à cette cérémonie. (Le Soleil)