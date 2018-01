Visite de Macron au Sénégal : Ameth FALL débraye le Pds

La visite d’Emmanuel Macron au Sénégal a créé un grand malaise au sein du Pds à Saint-Louis.

Et pour cause, Ameth Fall Braya qui est à la tête du comité d’accueil du Président français a soulevé l’ire de ses «frères» qui demandent sa suspension des structures du Pds. «Le frère Ameth Fall Braya a volontairement demandé aux partis membres de BBY à diriger le comité d’accueil des Présidents Macky Sall et Macron à Saint-Louis le 03 février 2018, choisissant délibérément d’entrer en contradiction manifeste avec la démarche du Pds», indique les libéraux de Saint-Louis dans une résolution. «Soucieuse du respect de la discipline au sein du parti et résolue à faire respecter l’autorité du Secrétaire général national, Me Abdoulaye Wade et de la direction du parti, la fédération constate la démarcation progressive de Braya et propose sa suspension des structures du parti pour fautes graves et répétées», affirme la fédération de Saint-Louis qui dit se fonder sur les actes posés régulièrement par le «frère» susnommé ainsi que sur ses déclarations publiques qui, selon elle, défient les positions politiques du parti dans les médias. La fédération se dit persuadée que Braya est un allié occulte de l’Apr de Macky Sall, chargé de saboter le déploiement politique correct du Pds à Saint-Louis.

«Nous considérons que c’est manquer d’élégance militante d’accepter d’être au cœur d’un dispositif politique dont le seul but est de détruire notre parti, son chef et son candidat pour la présidentielle de 2019, le frère Karim Wade», ajoutent les libéraux de Saint-Louis. En conséquence, poursuivent-ils, «les responsables et militants de la fédération s’engagent à la base, aux côtés de Me Abdoulaye Wade et du coordonnateur général à ne ménager aucun effort pour faire face à toutes les formes d’intimidation et de trahison d’exiger le retour, sans condition de notre candidat, Karim Wade dont la ferme volonté de rentrer au Sénégal brouille déjà le sommeil de Macky Sall et de ses complices.»

Les libéraux de Saint-Louis disent marquer leur adhésion à l’appel de leur parti allant dans le sens de manifester pacifiquement leur «colère» et leur «dégoût» de Macky Sall, de son régime et de sa politique, à l’occasion du séjour du Président français Emmanuel Macron les 1er, 2 et 3 février 2018 au Sénégal.

Walf-groupe