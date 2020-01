Visite de Cheikh Mouhamadoul Mahdi Niasse au Ghana, en 2020

Ferloo.com – Cheikh Mohammadul Mahdi Ibrahima Niass, fils de Baye Niass (ra) et de Yaye Fatou Ndiaye Touré est un saint homme qui a toujours su, avec courage et abnégation divulguer l’œuvre de son père El Hadj Ibrahima Niass, à travers des conférences, des « gamou » et autres manifestations religieuses, à travers le monde. C’est à cette occasion qu’il est en visite au Ghana. (Voir le reportage iconograhique, en annexe).

Aujourd’hui, Serigne Mahdi Niass est au Ghana, pays où le regretté saint-homme Baye Niass a répandu la « Fayda Tidianiya ».

Serigne Mahdi Niass est véritablement sur les traces de son père et maître pour perpétuer son œuvre, prêcher la bonne parole, répandre l’islam et massifier les talibés de Baye Niasse au pays de Kwamé Nkrumah.

A ce jour, Serigne Mahdi Niass a animé des « gamou » et rendu de nombreuses visites aux chefs religieux et coutumiers et aux autorités politiques du Ghana.

Rappelons que ce marabout adossé à la tradition et ouvert au monde est auteur de plusieurs publications.

Il a déjà traduit beaucoup d’écrits de Baye Niasse en français. Parmi ses monographies, on peut citer « l’Afrique aux Africains », mais aussi « La lettre de Niamey ».

Il est, par ailleurs, l’auteur de « Baye Niass, la solution ».