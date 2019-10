Ville de Dakar : Le conseil municipal convoqué ce lundi…

Le Conseil de la ville de Dakar est convoqué en session ordinaire le lundi 28 octobre dans la salle de délibération de l’hôtel de la ville à l’effet de délibérer sur l’ordre du jour suivant :

Information, autorisation spéciale des recettes et des dépenses, autorisation de signer un avenant ou contrat de prêt entre la ville de Dakar et la Banque régionale des Marchés (BRM) pour l’acquisition de l’usine de pavage, autorisation de signer de convention de partenariat entre la ville de Dakar et l’association urbain Culture Consulting (UCC), autorisation de signer le protocole d’accord entre la ville de Dakar et M. Kamet M. Kakhry, compte administratif 2018et orientation budgétaire 2020.