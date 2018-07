VIH : un vaccin contre le Sida, c’est possible

Un vaccin contre le Sida. Tout le monde en rêve. Et aujourd’hui, des essais publiés par des chercheurs de l’université de Harvard réveillent l’espoir. Leur vaccin expérimental s’est montré capable de protéger des singes et a suscité une réaction immunitaire chez l’homme.

Selon l’Organisation mondiale de la santé, quelque 37 millions de personnes vivent aujourd’hui dans le monde avec le VIH ou le Sida. Pas moins de 1,8 million de nouveaux cas sont déclarés chaque année. Depuis le début des années 1980, la maladie aurait tué pas loin de 35 millions d’individus. Et malgré l’efficacité croissante des traitements, il n’existe toujours pas de vaccin contre ce fléau.

Pire, en quelque 35 ans d’épidémie, seul un vaccin expérimental a su faire preuve d’une certaine efficacité. Lors de l’essai RV144 réalisé en Thaïlande à partir de 2003, la réponse immunitaire avait été préparée par l’administration d’un vecteur recombinant CanaryPox puis dopée par l’injection de la protéine d’enveloppe gp120. En réponse, un recul de 31 % du taux d’infection avait été observé. Un résultat intéressant toutefois jugé insuffisant.

Mais aujourd’hui, des chercheurs de Harvard (États-Unis) rapportent de nouveaux développements encourageants. Le vaccin expérimental qu’ils ont mis au point a provoqué une réaction immunitaire chez l’homme et protégé le singe de l’infection. « Ces résultats sont capitaux. Ils doivent toutefois être considérés avec toute la prudence nécessaire. Une réponse immunitaire n’induit pas nécessairement que ce vaccin est capable de nous protéger contre une infection par le VIH », met en garde le professeur Dan Barouch.

Des essais d’envergure déjà lancés

Ce qui provoque d’autant plus l’enthousiasme, c’est que ce vaccin se présente comme un vaccin mosaïque. Un vaccin combinant différents types de VIH et susceptible donc de déclencher des réponses contre une grande variété de souches. Les résultats montrent d’ailleurs 67 % d’efficacité chez le singe. Là encore, la réaction a été amorcée par une injection intramusculaire de Ad26.Mos.HIV. Puis la réponse a été stimulée, un peu plus tard, par l’administration de deux vaccins supplémentaires parmi lesquels, une combinaison d’Ad26.Mos.HIV plus gp140.

“ Une réponse immunitaire « robuste »

Chez l’homme, l’étude rapporte les résultats d’un test mené sur 393 adultes en bonne santé, séronégatifs, âgés de 18 à 50 ans en Afrique de l’Est, en Afrique du Sud, en Thaïlande et aux États-Unis. Entre février et octobre 2015, ils ont reçu quatre injections de l’une des combinaisons vaccinales ou d’un placebo. Et selon le professeur Barouch, la réponse immunitaire provoquée a été « robuste ». Autre point positif : l’innocuité du vaccin a pu être démontrée.

Reste toutefois à conduire un test « grandeur nature » afin de déterminer la réelle efficacité de ce vaccin. Ce test est d’ores et déjà sur les rails et portera sur quelque 2.600 femmes jugées à risque en Afrique australe. Les résultats toutefois ne sont pas attendus avant 2021 ou 2022. (futura-sciences)