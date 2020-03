C’est une voix qui aura marqué des générations de Sénégalais, de mourides notamment. Serigne Ablaye Niang, chanteur de xassidas, est décédé ce mercredi 11 mars à Saint-Louis, à l’âge de 93 ans, avec plus de 60 ans de bons et loyaux services pour l’Islam et la communauté mouride. Il a été inhumé le même jour dans la cité religieuse de Touba. Que Dieu Serigne Touba le rétribue… et que Dieu lui accorde le paradis.