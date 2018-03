Vidéo : Me Malick Sall fait don d’une Ambulance médicalisée à l’Hôpital de Ourossogui

Thieydakar.com – A Matam, les problèmes d’évacuations des malades vers les structures sanitaires appartiennent désormais au passés. Le Gouverneur de la région en présence du Directeur du Centre l’Hospitalier régional de Ourossogui a réceptionné ce mercredi 07 mars la toue nouvelle Ambulance médicalisé dudit centre hospitalier offert par Me Malck Sall.

Le nom de Me Malick Sall est plus que jamais inscrit en lettre de noblesse dans les annales de l’Histoire du Fouta et gravé en lettre d’or dans les archives du Centre Hospitalier régional de Ourossogui. Pour cause, ce digne fils originaire de la localité, fidèle à son crédo : « le don de soi pour le bien être de la société » a rénové le Centre Hospitalier régional de Ourossogui. En effet, le hangar, la Mosquée, les salles de consultations externes ainsi que les bureaux de la Caisse et de la facturation de l’Hôpital ont été entièrement rénovés par Me Malick Sall, responsable politique de l’APR à Danthiady. Ce n’est pas tout, Me Sall a aussi fait un don à l’Hôpital d’une Ambulance médicalisée toute neuve de dernière génération.

Sous la présence effective du Gouverneur de la région et de plusieurs autres autorités de la région, la cérémonie de remise des clés de l’Ambulance qui a pour cadre le Centre Hospitalier a refusé du monde ce mercredi. Tout le Fouta s’est mobilisé comme un seul homme pour dire merci au donateur Me Sall pour avoir bien voulu apporter une réponse à leurs vieilles doléances.

Après avoir renouvelé ses engagements à l’endroit de l’Autorité territoriale, Monsieur Oumar Mamadou Baldé et du Directeur de l’hôpital, Me Sall a laissé entendre qu’il restera toujours debout et travaillera pour la réussite du Plan Sénégal Emergent (PSE) du président Macky Sall. Ainsi, il a lancé un appel à l’endroit de la population de se mobiliser et accompagner le chef de l’Etat dans ses multiples actions qu’il entreprend à travers le Sénégal car dit-il : « si Macky Sall réussit, c’est notre réussite et à notre bénéfice ».

Aussi Me Sall a rappelé les raisons profondes qui lui ont motivé à réaliser ce projet.

« Quand on m’a sollicité pour ce projet, j’ai répondu immédiatement parce que ma réponse résultait également d’une certaine tristesse. Mon père, feu Tafsir BaÏdy Sall est décédé dans cet Hôpital. Et depuis lors, j’avais des difficultés pour mettre mes pieds dans cet Hôpital. Je remercie le directeur de l’Hôpital de m’avoir permis à ce que j’assume cette part du passé pour que effectivement cet Hôpital devient meilleur », a dit Me Sall.