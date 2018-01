Vidéo-Mamadou Diop quelques heures avant sa mort: “Je suis prêt au sacrifice”

Il y a 6 ans (31 janvier 2012- 31 janvier 2018) le jeune étudiant de Mbour, Mamadou Diop prononçait un discours contre une troisième candidature de Me Abdoulaye Wade à la présidentielle de 2012, avant d’être fauché par un camion “dragon” de la police lors d’une manifestation politique à la place de l’Obélisque.

Le 6ème anniversaire sera célébré ce 31 janvier à Dakar et à Mbour, sa ville natale.

L’avocat de la famille a fait savoir que le procès en appel sera ouvert le 19 février prochain. “L’Etat du Sénégal a promis de recruter Mamadou Diop à titre posthume dans la fonction publique pour faire bénéficier sa veuve de toucher à une pension et faire de ses enfants pupilles de la Nation, mais n’est jusque-là”, regrette la robe noire sur les antennes de la RFM, ce matin.