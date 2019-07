Vidéo – Entretien avec Sadio Mané : “Si on gagne contre l’Ouganda…”

L’attaquant des Lions, Sadio Mané veut ramener le trophée de la Coupe d’Afrique des Nations au Sénégal. Il l’a dit lors d’un entretien accordé à la RTS (chaîne nationale). Le numéro 10 de l’équipe nationale du Sénégal est revenu sur la rencontre contre le Kenya, son penalty manqué, ainsi que sur la pression qui pesait sur ce match. Par ailleurs, il a évoqué le match du vendredi 5 juillet, face à l’Ouganda, en huitièmes de finale. Le double buteur contre les Harambee Stars, a aussi parlé de sa rivalité avec Salah, avec qui il concourt pour le trophée du Ballon d’Or africain 2019. « L’objectif du Sénégal, c’est de gagner la Coupe. Et c’est le rêve le plus absolu pour moi. Après, les distinctions individuelles viendront. Mais pour le moment, l’objectif c’est de gagner la Can 2109. Et on fera tout notre possible pour ramener le trophée à la maison », a-t-il dit.