Dans le cadre de la mise en œuvre du projet d’appui universitaire : « Valorisation du patrimoine et Éducation à la citoyenneté », l’UNESCO avec le soutien de la Coopération italienne pour le développement, et en collaboration avec l’UCAD et l’UGB, organisent un atelier d’échanges et de partages.

Cet atelier qui porte sur la professionnalisation de l’enseignement supérieur au Sénégal verra la participation d’une cinquantaine d’experts sénégalais.

Ce sera au Musée Théodore Monod de Dakar (ou Musée de l’IFAN)