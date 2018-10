Urgent: Madické démissionne du Groupe parlementaire Pds

Ferloo.com- Les choses bougent vite! Très vite même. Vingt quatre (24) heures après la sortie de Me Wade demandant de lui rendre son mandat de député et de président du Groupe parlementaire Liberté et Démocratie, la réaction de Madické Niang ne s’est pas fait attendre. Il vient de réagir en démissionnant de tous ses mandats électifs.

Madické Niang a encore franchi le Rubicon comme pour paraphraser Me Abdoulaye Wade qualifiant la décision de Me Madické Niang de se présenter à la présidentielle de février 2019 de “suicidaire”.

Et pour cause, Me Madické Niang vient de démissionner de tous ses mandats électifs obtenus sous la bannière du Pds. Par conséquent, il n’est plus le président du groupe parlementaire Liberté et démocratie.