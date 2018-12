” Urbanisation, Genre et Travail à Dakar: préliminaires d’une Enquête Qualitative”, thème d’une conférence publique, jeudi

Ferloo.com- En collaboration avec l’Ambassade des Etats Unis au Sénégal, le Centre de Recherche Ouest Africain (WARC) a organise une conférence publique qui sera animée par Jessica Wallach chercheur Fulbright sur le thème: ” Urbanisation, Genre et Travail à Dakar: préliminaires d’une Enquête Qualitative”. Ce sera ce jeudi

Jessica Wallach est une sociologue Américaine qui se spécialise sur le genre, la jeunesse, les économies agricoles et les changements démographiques. Elle a étudié à l’Université Carnegie Mellon de Pittsburgh, Etats-Unis, où elle a obtenu un diplôme en Études Africaines et en Politiques Internationales.

Elle a travaillé pour la section santé mondiale, jeunesse et développement du Centre International pour la Recherche sur les Femmes (ICRW) basé à Washington DC, pour Pathfinder International sur leur projet “Evidence to Action” (Des preuves à l’action) et pour le Bureau Régional de l’Agriculture en Afrique de l’Ouest de L’Agence des États-Unis pour le Développement International (USAID). Elle espère que ses recherches contribueront à réduire la pauvreté et à promouvoir l’égalité des sexes.