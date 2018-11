Union des cadres de la SDE alerte : “La situation actuelle est préoccupante …

Ferloo.com- L’Union des cadres de la Société des Eaux (SDE) a rendu publique une déclaration pour alerter que la “situation actuelle de la SDE est préoccupante…”

Le Ministère de l’Hydraulique et de l’Assainissement a décidé de l’attribution provisoire à Suez Groupe du marché relatif à l’appel d’offres pour la gestion de l’hydraulique urbaine. L’Union des Cadres de la Sénégalaise des Eaux sait les autorités conscientes de la situation et demeure persuadée que le bien-être des populations reste la priorité.

Elle réaffirme son attachement infaillible aux règles de bonne gouvernance, seul gage de pérennité et de durabilité de toute entreprise économique. L’exigence de transparence pour le choix du nouvel opérateur nous le commande pour garder le sous-secteur de l’hydraulique urbaine dans la dynamique qui lui a permis d’atteindre son niveau de performance actuel.

Par ailleurs, nous avons constaté avec amertume des attaques multiformes venant de plusieurs acteurs et tendant à remettre en question la compétence et le professionnalisme des agents de la SDE : ces attaques sont inacceptables ! Nous rappelons simplement ici l’esprit de sacrifice et l’engagement des travailleurs de la SDE qui ont permis d’asseoir la viabilité du secteur aussi bien du point de vue financier que technique.

Nous avons été et continuons d’être les principaux bâtisseurs du service public d’eau potable dans lequel nous servons dignement les populations dans toutes les contrées du Sénégal aux prix de moult sacrifices, considérant que ce métier est bien un sacerdoce et non une sinécure. Nous effectuons notre travail dans des conditions très difficiles essentiellement caractérisées par des déficits de production d’eau quasi permanente. Nous sommes fiers de nos résultats qui sont parmi les meilleurs en Afrique, dans notre domaine d’activité. Nous appelons, donc, tous les acteurs (Etat, SDE, SONES, Presse, Société Civile, etc.) à faire preuve de sens de discernement et de responsabilité.

Pour notre part, nous avons tous les arguments pour rappeler à l’opinion, le moment venu, tout ce qui s’est passé dans la gestion de l’hydraulique urbaine ces 22 dernières années, notamment la conduite des projets, les déficits de production d’eau ainsi que les différentes crises comme celle de Keur Momar Sarr en 2013.

La situation actuelle est préoccupante. En effet, le contrat de la SDE arrivant à expiration le 31 décembre 2018, l’entreprise, le secteur et les utilisateurs de ce service public pourraient se retrouver dans des difficultés. Nous en appelons, encore une fois de plus, à la responsabilité de tous les acteurs et exigeons que la continuité de l’alimentation en eau des populations soit mise au cœur des préoccupations.

Nous sommes persuadés que demain nous continuerons à travailler pour le secteur et à servir les populations sénégalaises. C’est notre responsabilité. Mais nous restons vigilants sur la suite du processus.