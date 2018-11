Une nouvelle étude révèle que boire une seule boisson énergisante rétrécit les vaisseaux sanguins en 90 minutes

Il n’est pas nécessaire d’être nutritionniste pour savoir que boire autant de caféine sucrée est une mauvaise idée et que c’est néfaste pour la santé.

Des effets néfastes prouvés par la science

Des études antérieures ont déjà établi un lien entre Red Bull ou Monster et des problèmes d’estomac, de nerfs et de cœur, mais une nouvelle étude indique que consommer une seule boisson énergisante pourrait augmenter le risque de crise cardiaque et d’attaque cérébrale en 90 minutes.

Les chercheurs de l’Université du Texas à Houston déclarent que les boissons énergisantes rétrécissent les vaisseaux sanguins, ce qui limite le flux sanguin vers les organes vitaux.

L’équipe affirme que ces conclusions sont parmi les premières à mettre en lumière le mécanisme possible liant la consommation élevée de boissons énergisantes à un syndrome métabolique à risque accru.

Ils ont découvert que boire une seule cannette d’une boisson énergisante pouvait rétrécir les vaisseaux sanguins en 90 minutes à peine, ce qui restreignait le flux sanguin vers les organes vitaux, entraînant des problèmes de santé dangereux comme des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux (AVC).

Pendant l’étude, l’équipe a examiné 44 étudiants âgés de 20 ans de la faculté de médecine de l’Université du Texas, qui étaient tous des non-fumeurs et classés «en bonne santé». Les chercheurs ont voulu tester l’effet des boissons énergisantes sur l’endothélium, une couche de cellules recouvrant la surface des veines, des artères et d’autres vaisseaux sanguins.

Lors du test de la fonction endothéliale avant que les sujets du test ne boivent une seule boisson énergisante de 710 millilitres et 90 minutes après, l’équipe a constaté que le diamètre interne des vaisseaux sanguins était en moyenne presque deux fois plus petit que 90 minutes auparavant. Mais pourquoi est-ce arrivé ?

L’équipe a suggéré que l’effet négatif sur les vaisseaux sanguins pourrait être lié aux effets des ingrédients contenus dans les boissons énergisantes, notamment la caféine, la taurine, le sucre et d’autres plantes.

Une grande quantité de sucre et de caféine

La plupart des boissons énergisantes contiennent une grande quantité de sucre. Par exemple, une canette de 355 ml de Red Bull contient 37 grammes de sucre, soit l’équivalent de plus de neuf cuillères à café.

Selon une étude menée par des chercheurs du département des sciences cardiovasculaires de l’Université de Leicester et dirigée par le Dr Richard Rainbow, spécialiste en physiologie cellulaire cardiovasculaire, une glycémie élevée peut provoquer une contraction plus importante des vaisseaux sanguins, réduisant ainsi la quantité de sang atteignant les organes vitaux.

Ces boissons contiennent également 80 milligrammes de caféine par 250 millilitres, soit environ l’équivalent de 2,5 canettes de Coca-Cola.

La caféine peut également provoquer la contraction des vaisseaux sanguins et la libération d’adrénaline, une hormone pouvant temporairement augmenter la pression artérielle.

Selon le National Center for Complementary and Integrative Health, près du tiers des adolescents américains âgés de 12 à 17 ans consomment régulièrement des boissons énergisantes.

Selon le Dr John Higgins, professeur de médecine à l’école McGovern où l’étude de l’université de Texas a été réalisée, les boissons énergisantes étant de plus en plus populaires, il est important d’étudier leurs effets sur ceux qui les boivent fréquemment et de mieux déterminer ce qui constitue, le cas échéant, un mode de consommation sûr.

Face aux dangers des boissons énergisantes sur la santé, pourquoi ne pas opter pour des aliments énergisants naturels ? Voici une liste d’aliments qui contiennent naturellement de la caféine et qui sont riches en nutriments énergisants tels que les fibres et la vitamine B12.

Aliments énergisants naturels

Flocons d’avoine

Le faible indice glycémique des flocons d’avoine fait du bol d’avoine un bon choix à la place d’une tasse de café le matin. Les glucides complexes contenus dans l’avoine donnent de l’énergie à combustion lente pour vous permettre d’avoir de l’énergie suffisante jusque tard dans la matinée. L’avoine stimule la production de sérotonine pour lutter contre le stress et améliorer les fonctions d’apprentissage et de mémoire.

Dattes

Ce fruit a une teneur en sucre naturellement élevée, 18 grammes dans 25 grammes de dattes. Parce qu’il est naturel et accompagné de fibres, vous ne ressentirez pas de pic soudain ni de chute soudaine de la glycémie. Prenez une ou deux dates pour un goûter énergisant.

Chocolat noir

Le chocolat noir est riche en théobromine, un stimulant naturel similaire à la caféine. Le chocolat noir peut également stimuler la production de sérotonine, contribuant ainsi à améliorer l’humeur, ce qui peut donner un regain d’énergie supplémentaire.