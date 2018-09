Un quart des adultes dans le monde trop sédentaire

28 % de la population adulte mondiale est physiquement inactive. L’organisation mondiale de la Santé s’inquiète de la sédentarité grandissante à l’échelle du globe.

Près d’un adulte sur quatre ne bouge pas assez. Cela représente 28% de la population adulte mondiale soit 1,4 milliard de personnes, quantifie l’Organisation mondiale de la Santé dans une étude parue dans The Lancet Health. Le manque d’activité physique peut aller jusqu’à un adulte sur trois dans certains pays. Le rapport, réalisé par quatre experts de l’Organisation mondiale de la Santé, montre que le taux d’inactivité des adultes est resté globalement inchangé depuis 2001. Les femmes semblent plus concernées par l’inactivité physique à l’échelle mondiale : environ une femme sur trois contre un homme sur quatre ne bouge pas suffisamment pour rester en bonne santé.

Les pays à revenu élevé sont ceux qui affichent le plus fort taux d’inactivité 37%) par rapport aux pays à revenu intermédiaire (26%) et à faible revenu (16%).

Le nouveau Plan d’action mondial sur l’activité physique de l’OMS table sur une réduction de l’inactivité physique de 10% d’ici 2025 et de 15% d’ici 2030. L’enjeu est de taille car la sédentarité est source de nombreux problèmes de santé. Elle expose au risque d’obésité, de maladies cardiovasculaires, de cancers, de diabète, de chutes chez les personnes âgées, ainsi qu’aux troubles de santé mentale, rappelle l’OMS.

“Ces données montrent la nécessité pour tous les pays d’accroître la priorité donnée aux actions nationales et infranationales afin de créer des environnements propices à l’activité physique […]”, résument les auteurs de l’étude.

150 MINUTES D’EXERCICE PAR JOUR

Selon l’OMS, les adultes âgés de 18 à 64 ans devraient pratiquer au moins 150 minutes d’activité d’endurance d’intensité modérée (marche, vélo, jardinage, etc) par semaine ou au minimum 75 minutes d’activité d’endurance d’intensité soutenue (course à pied, sports collectifs, etc).

La pratique d’activité physique régulière permet d’améliorer l’endurance cardio respiratoire, de préserver l’état musculaire et osseux, et de réduire le risque de maladies et de dépression, pointe l’OMS. (Topsante)