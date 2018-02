Un gant connecté pour les motards

L’application Liberty Rider lance un gant connecté pour prévenir les motards des dangers de la route.

La start-up toulousaine – Liberty Rider – et la marque de gants pour motards Racer se sont associées pour collaborer sur un gant connecté. L’objectif est d’alerter en temps réel les conducteurs de moto dès qu’un danger se présente.

Une courbe dangereuse, une plaque de verglas ou encore du bitume déformé, les dangers sont nombreux et les motards y sont souvent confrontés. Le gant connecté envoie un signal visuel et vibrant du danger. Il fonctionne en liaison avec l’appli Liberty Rider, téléchargée pas moins de 160 000 fois sur Android et sur iOS. S’il est difficile d’anticiper ces dangers à deux-roues, la donne pourrait bien changer grâce à ce gant connecté, présenté lors du CES de Las Vegas.

L’intelligence de l’objet est tirée d’une base de données qui fournit des informations sur les zones accidentogènes, comme les courbes réputées dangereuses pour les motards. Connecté à l’application, la gant est capable d’avertir le conducteur à l’approche des zones de danger. L’alerte est visuelle : une première led s’allume à un kilomètre de distance, puis à 600 mètres et enfin à 200 mètres, en plus d’une vibration tactile. Autre fonctionnalité du gant : la possibilité pour les utilisateurs de signaler un incident, par simple pression du doigt. Enfin, toujours pour améliorer la sécurité de motards, la gant permet aussi de paramétrer une vitesse limite à ne pas dépasser. Le motard est prévenu dès qu’il l’atteint.

La commercialisation de ce gant connecté est prévue pour la fin de l’année, à un prix de vente d’environ 90 euros.