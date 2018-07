UJTL sur la candidature de Karim Wade : «la note scientifique du magistrat Dia a le mérite de lever tout équivoque…”

Que les pourfendeurs de Karim Wade se le tiennent pour dit. Le fils de l’ancien président de la République sera bel et bien candidat à la présidentielle prochaine.

C’est la conviction de l’Union des jeunesses travaillistes libérales (Ujtl). Cette dernière qui se base sur les arguments du juge Yaya Amadou Dia, de surcroit ex assesseur à la Cour de répression de l’enrichissement illicite (Crei), affirme que Wade-fils a des arguments juridiques pour défier Macky Sall le 24 février prochain. «La condamnation pénale de Karim Wade ne fait obstacle ni à son inscription sur les listes électorales ni à la recevabilité de sa candidature», soutient le magistrat. Toussaint Manga et ses camarades, affirment que «la note scientifique du magistrat Dia a le mérite de lever tout équivoque, tout amalgame sur la présence sur les listes électorales de Karim Wade, la recevabilité de sa candidature ainsi que sa participation à l’élection présidentielle de 2019, au regard des dispositions pertinentes de la constitution, du code électoral et du code des procédures pénales. L’évidence est ainsi confirmée de très belle manière par un magistrat acteur et témoin de l’épisode judiciaire vécu par le candidat du peuple, Karim Wade».

D’ailleurs, l’Ujtl salue la qualité scientifique et la portée technique du document tout en se félicitant de la prise de responsabilité du magistrat Dia, qui, par cette posture, a décidé d’être quitte avec sa conscience et de revêtir le manteau de la vérité, caractéristique des hommes de vertu.

Aussi, les jeunesses travaillistes du Pds soutiennent qu’avant le juge Dia, le ministre Sidiki Kaba, ancien Garde des Sceaux et des acteurs et pas des moindres «ont fini de dissiper tout doute quant à la participation de Karim Wade aux joutes électorales à venir (…)».

Dans le même sillage, l’Ujtl invite le juge Alioune Ndao à se prononcer sur les véritables raisons de son limogeage par texto en pleine audience. «Il doit prendre ses responsabilités devant l’histoire en mettant à nu les éléments du plus grand complot juridico-politique à l’encontre de Karim Wade».

Tout compte fait, les jeunes du Pds estiment qu’ils sont plus que jamais mobilisés et déterminés à mener le combat du respect des principes démocratiques de ce pays «en s’assurant de la participation de Karim Wade et de Khalifa Sall à la présidentielle de 2019, au prix de leur vie. C’est pour cela qu’elle se félicite des propos du Sg Abdoulaye Wade et se les approprie sans réserve aucune». Ainsi, l’Ujtl dit qu’elle va œuvrer en collaboration avec tous les mouvements de soutien Karimistes et les forces vives de la Nation, à la mise sur pied ; dans tous les quartiers, toutes les villes, toutes les communes du pays, des fronts de résistance et de révolte afin d’empêcher le «candidat tricheur» Macky Sall de battre campagne et de s’opposer à la tentative de coup d’Etat électoral. «Il marchera sur nos cadavres et nagera dans une mare de sang pour se faire réélire en voulant écarter ses principaux adversaires», affirment Toussaint Manga et ses «frères» libéraux. (walf-groupe)