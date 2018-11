Ucad : Quatre étudiants dealers arrêtés avec plus d’un kilo de Yamba

Ferloo.com- Quatre étudiants surpris en train de fumer du chanvre indien au niveau campus social de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) plus précisément dans la chambre N°428 du Pavillon A sont arrêtés par la police du Point E.

Tout est parti d’un coup de fil que le Commissaire, chef du service de sécurité de l’UCAD, Sadio Ndiaye aurait reçu d’un anonyme l’informant qu’il sent l’odeur du chanvre indien dans la chambre N°428 du Pavillon. “J’ai reçu un appel téléphonique m’informant qu’il sent l’odeur du chanvre indien au Pavillon A dans la chambre N°428. C’est ainsi que je me suis déplacé sur le lieu indiqué. Arrivé à la chambre indiquée, j’ai défoncé la porte et j’ai surpris quatre (04) étudiants en train de fumer du chanvre indien. J’ai appelé un renfort pour procéder à leur arrestation et les conduire au Commissariat du Point E”, explique le Commissaire Sadio Ndiaye sur les ondes de la RFM.

Il ajoute qu’une fouille minutieuse de la chambre a également permis de trouver avec eux un (01) kilo et 20 cornets de Yamba.

La rentrée académique commence donc mal pour ces étudiants alors que le campus social a ouvert ses portes hier, lundi 12 Novembre.