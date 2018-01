Twitter veut aussi copier Snapchat

Le réseau social à l’oiseau bleu a l’intention de développer une fonction de partage vidéo fortement inspirée de Snapchat.

Décidément, Snapchat est une inépuisable source d’inspiration pour la concurrence ! Après s’être fait copieusement détroussé de ses concepts les plus originaux par Facebook, Google et même Skype, c’est au tour de Twitter de venir voler des idées chez Snapchat. Après tout pourquoi se gêner ! Il semble en effet que Twitter veuille relancer son outil de partage vidéo avec une nouvelle version très proche de celle développée par Snapchat.

Dans un récent article (lien en anglais), le site Bloomberg affirme que Twitter prépare en ce moment même cette nouvelle fonctionnalité et a d’ores et déjà une version de démonstration. Twitter veut faciliter la publication de vidéo depuis son application mobile en facilitant le processus, qui requiert plusieurs étapes à l’heure actuelle – composer un nouveau message, choisir le mode caméra et presser le bouton enregistrer. Cette nouvelle version irait à l’essentiel.

Est-ce la crainte du retour de Vine et l’omnipotence de Facebook en matière de vidéo en direct qui pousse Twitter à agir ? Quoi qu’il en soit, c’est une nouvelle fois Snapchat qui paie les pots cassés.