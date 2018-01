Tuerie de Boffa : les traces des véhicules provenaient des parages de Sao Domingo

Ferloo.com- Quelques jours après le carnage des 13 jeunes dans la forêt de Boffa-Bayotte en Casamance, l’opinion sénégalaise est de plus en plus édifiée sur les auteurs et ou les commanditaires de cet acte odieux. Après le Collectif des cadres casamançais qui dit connaitre les commanditaires, le quotidien Source A informe à son tour que les traces des véhicules qui convoyaient les assaillants provenaient de Sao Domingo en territoire de Guinée Bissau

« Le communiqué du Mouvement des Forces démocratiques de Casamance (Mfdc) a cité de très hauts responsables. Mais ces derniers n’ont jamais été inquiétés. On a des noms mais on ne peut pas le dire. Cependant si le procureur nous demande nous allons les lui donner sans souci », a laissé entendre Pierre Goudiaby Atépa, président du Collectif des cadres casamançais en conférence de presse hier.

A cet indice, viennent s’ajouter les informations reçues par le quotidien Source A qui a appris que les véhicules qui convoyaient les assaillants provenaient des parages de Sao Domingo, en territoire de Guinée Bissau. Mais les assaillants pourraient bel et bien être des membres du Mfdc repliés en Guinée Bissau.

En tout état de cause, l’Armée sénégalaise a pris d’importantes mesures depuis samedi dernier, pour arrêter les auteurs de la tuerie de Boffa-Bayotte.