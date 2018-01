Trophée de la Citoyenneté et de la Bonne Gouvernance : Linguère médaillée d’argent

Trophée de la Citoyenneté et de la Bonne Gouvernance : Linguère médaillée...

Ferloo.com- La commune de Linguère est classée au rang des communes citoyennes où « la bonne gouvernance est un idéal qui commence à se concrétiser dans la collectivité locale ». Une révélation de la section sénégalaise de Transparency International du Forum Civil dans un rapport intitulé : Programme bonne gouvernance locale et citoyenneté active dans les régions de Louga, Saint-Louis, Matam ConventionSen029-14695.

Pour une première participation à cet exercice, Linguère a obtenu 81,48% et se situe à la 6ème place sur un effectif de 19 communes alors que la moyenne générale est de 71,12%. Elle se place donc largement en deçà et s’adjuge le label Argent.

L’audit de la certification citoyenne a été effectué sur la base des dispositions du référentiel de bonne gouvernance locale (Rbgl). Le Forum Civil s’est appuyé sur la gestion de l’exercice budgétaire 2016 pour avoir ces résultats. Linguère fait partie des communes où les principes d’efficacité, d’équité, de transparence, d’obligation de rendre compte et de participation sont une réalité.

Le Forum Civil indique que ces résultats ont pu être engrangés grâce au travail important réalisé par les collectivités locales citoyennes et l’esprit d’ouverture et de collaboration des autorités locales.

Il exhorte les maires à pérenniser les comités locaux de certification.

Toutefois, l’organisation souligne que pour les autres communes, des efforts restent à faire pour l’efficacité et la participation dont les moyennes générales sont de 69,29 et 68,5%. Elle n’a pas manqué de formuler d’autres recommandations. La formation des agents, l’élaboration et la finalisation des documents de planification, le fonctionnement des services d’Etat-civil, un compte rendu régulier à la population entre autres.

La finalité est d’encourager les communes à être plus performantes et à maintenir ce statut.