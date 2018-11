Traversée de la Méditerranée : Le Sénégal parmi les plus grands pourvoyeurs de jeunes

Traversée de la Méditerranée : Le Sénégal parmi les plus grands pourvoyeurs...

Le Sénégal fait partie des cinq pays ouest africains dont sont issus la majorité des candidats à l’immigration clandestine. C’est ce qui a justifié l’initiation en octobre dernier d’une campagne de sensibilisation dénommée CinemArena.

Le directeur général de l’organisation internationale pour les migrations (Oim), Richard Danziger, en compagnie de l’ambassadeur de l’Italie au Sénégal, Francisco Paolo, a fait face à la presse hier, vendredi 9 novembre, pour faire le bilan de cette activité.

L e Sénégal fait partie des cinq pays d’Afrique de l’ouest dont ses jeunes sont très fréquemment candidats à l’immigration clandestine. Il est à côté de la Guinée, la Gambie, le Soudan, le Nigéria et la Côte d’Ivoire. C’est fort de ce constat que l’Organisation internationale pour les migrations (Oim), appuyé le ministère italien des affaire étrangères et la l’Agence italienne pour la coopération du développement, a initié une campagne sensibilisation dans la campagne de sensibilisation dans quarante villages répartis dans les régions de Dakar, Kolda, Tambacounda et Sédhiou. Les villages où les campagnes de sensibilisation se sont déroulées ont été choisis par le fait que la coopération italienne y avait déjà développé des activités de développement.

La campagne menée au mois d’octobre dernier a été faite dans les lieux ciblés parce qu’ils sont les plus grands pourvoyeurs de migrants clandestins. Le fait est attesté par les statistiques de l’organisation internationale pour les migrations selon son directeur Richard Danziger. Il soutient que parmi les 2067 migrants en difficulté soutenus par sa structure entre janvier et octobre 2018, 646 viennent de la région de Kolda, 293 de Tambacounda et 268 sont issus de la région de Dakar. La campagne de sensibilisation a consisté à des projections cinématographiques dans les zones ciblées par la diffusion des risques encourues par le migrant lors de son voyage.

Le directeur de l’OIM, Richard Danziger, a soutenu aussi que la faiblesse de revenus n’est pas la seule cause de l’immigration clandestine. La polygamie qui découle très souvent sur une concurrence entre les épouses est une des raisons pour lesquelles, les jeunes sont poussés sur les chemins périlleux de l’Europe. La campagne de sensibilisation dénommée CinemArena est aussi menée dans les autres pays jugés comme étant les plus grands pourvoyeurs de migrants clandestins. En somme, ce sont 200 villages qui sont visés par la campagne. (Sud Quotidien)