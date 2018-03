Traque des biens supposés mal acquis : La Crei vient d’accorder un non-lieu à Aïda Ndiongue

Ferloo.com- La sénatrice libérale Aïda Ndiongue vient de bénéficier un non-lieu dans le cadre de la traque des biens supposés mal acquis.

Selon la Rfm, la Cour de répression d’enrichissement illicite (Crei) vient d’accorder un non-lieu à la sénatrice libérale Aïda Ndiongue.

Aïda Ndiongue est inculpée et placée sous contrôle judiciaire depuis mars 2014 pour enrichissement illicite sur 41 milliards FCFA, dans l’affaire de la traque des biens supposés mal acquis.

Me Seydou Diagne a salué le courage et l’indépendance des magistrats de la Crei. “Je viens de raccrocher avec Madame Aïda Ndiongue. Et a d’abord remercié Dieu de l’avoir fait sortir de cette épreuve et ensuite a remercié tous ceux qui l’ont soutenue. Et Madame Aïda Ndiongue m’a demandé de dire qu’elle ne s’en veut à personne”, s’est-il félicité.