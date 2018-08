Tout sur la visite de Merkel à Dakar

Angela Merkel effectuera une visite officielle au Sénégal à partir d’aujourd’hui, sur invitation de Macky Sall, Président de la république du Sénégal.

La Chancelière de la République fédérale d’Allemagne sera à Dakar, aujourd’hui, pour une visite de 48 heures. Angela Merkel sera accompagnée par une forte délégation d’opérateurs économiques allemands, renseigne une note de la présidence dont nous détenons copie.

D’après la même source, cette visite s’inscrit dans le cadre de la volonté commune des deux leaders de raffermir les excellentes relations d’amitié et de coopération entre les deux pays.

C’est ce qui a poussé le Président Sall à saluer la qualité exemplaire de la coopération sénégalo-allemande, et se réjouir d’accueillir à Dakar la Chancelière, mentionne le document. Qui détaille le programme de la visite de Merkel. « Au cours de cette visite, les deux dirigeants auront des entretiens sur des questions d’intérêt commun, aux plans bilatéral, régional et international », précise-t-on.

L’Allemagne a injecté 524,7 milliards au Sénégal

L’Allemagne est devenue un partenaire important de la coopération au développement du Sénégal depuis son indépendance en 1960. Selon un document de l’ambassade allemande au Sénégal, depuis lors, le gouvernement fédéral a réalisé des projets au Sénégal pour un volume d’environ 800 millions d’euros (524,7 milliards de francs).

En 2006, Berlin a annulé des dettes bilatérales envers le Sénégal pour un montant de près de 120 millions d’euros (78,7 milliards de francs CFA), rappelle le document qui fait également état d’une réorientation du pôle prioritaire de coopération vers les énergies renouvelables.

La disponibilité de l’énergie est un des principaux obstacles au développement du Sénégal. Compte tenu de la dépendance à l’égard des combustibles fossiles, qui doivent être importés, le gouvernement sénégalais souhaite utiliser davantage l’énergie solaire et éolienne. Les connaissances et l’expérience de l’Allemagne dans ce domaine sont très appréciées au Sénégal.

L’objectif de la coopération est d’accroître l’accès à l’énergie dans les zones rurales et de rendre l’approvisionnement énergétique global plus sûr, plus efficace et plus respectueux de l’environnement. Sur le plan purement commercial, le Sénégal exporte vers l’Allemagne, entre autres produits, des minerais de zirconium et leurs concentrés, des tomates, des goyaves, des mangues et mangoustans, des haricots, de la farine sous forme de pellets de poissons ou de crustacés, de mollusques ou d’autres invertébrés aquatiques, selon l’Agence sénégalaise de promotion des exportations (ASEPEX).

Les produits importés d’Allemagne tournent, entre autres, autour des huiles végétales et leurs fractions partiellement ou totalement hydrogénées, des voitures de tourisme et d’autres véhicules de transport, de réactifs de diagnostic ou de laboratoire, des machines et engins de travaux publics. La balance commerciale entre les deux pays est largement déficitaire au détriment du Sénégal.

Par exemple, en 2015, la valeur financière des importations sénégalaises a été de l’ordre de 117 millions de dollars (65, 6 milliards de francs), alors que les exportations s’étaient élevées à environ 17 millions de dollars (près de 10 milliards de francs), selon un document de la structure sénégalaise chargée de la promotion des exportations. Après le Sénégal, Mme Merkel se rendra à Accra et à Abuja. Cette mini-tournée peut être une manière pour elle de placer les entreprises allemandes dans le marché ouest-africain. (Zachari BADJI/Rewmi)