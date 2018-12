Tournée à Ziguinchor : Toussaint Manga annonce le retour imminent de Karim Wade et mobilise pour son accueil

Le Pds est de plain-pied dans la préparation du retour au bercail de son candidat. Exit les réunions et autres stratégies, le responsable national des jeunesses libérales, le député Toussaint Manga, accompagné d’une forte délégation de responsables, est en train de sillonner le département à la rencontre de toutes les sections et fédérations pour remobiliser les troupes. Il était d’ailleurs au centre culturel de Ziguinchor, où tous les responsables des différentes sections de la région de Ziguinchor étaient venus répondre à son invite.

Plus de doute à propos d’une bataille entre Karim Wade et les tenants du pouvoir. Pour mettre toutes les chances du côté de Wade-fils, menacé d’arrestation par le régime, une fois qu’il aura posé pied à Dakar, les responsables et autres lieutenants de l’homme sont sur le terrain. Toussaint Manga est d’ailleurs à Ziguinchor. Au cours d’une rencontre tenue au centre culturel de Ziguinchor, en présence de tous les responsables des différentes sections de la région sud, le député libéral, entouré de tous les responsables et des membres de la délégation de Dakar, n’a pas raté la mouvance présidentielle. Entre autres sujets, il s’est prononcé sur l’affaire Mimi Touré au Conseil constitutionnel, les deux millions de parrains de Bby.

Au sujet du retour de Karim Wade, il déclare qu’ils (lui et la délégation) sontvenus pour discuter avec les militants. Aussi, préparer l’accueil du candidat Karim Meissa Wade. «C’est pour leur dire et les rassurer que notre candidat Karim Méïssa Wade sera bientôt là», a déclaré Toussaint Manga, qui souligne que dans les dossiers de candidatures, ce qui est demandé, c’est la carte d’identité.

«Il a sa pièce, il a déposé et son dossier est au complet. Le reste ne sera que purement politique et le Pds est prêt à répondre politiquement. La question juridique a été évacuée. Sidiki Kaba, ministre de la Justice d’alors, a regardé les Sénégalais dans les yeux pour leur dire que Karim a ses droits civiques, politiques et dans toutes les juridictions internationales, Karim a toujours ses droits».

Aly Ngouille Ndiaye et Ismaïla Madior Fall, ont pris la décision sur eux d’être des kamikazes…»

Requinqué par les applaudissements des militants, Toussaint Manga de dire qu’Aly Ngouille Ndiaye et Ismaïla Madior Fall, qui essaient de tenir un autre discours, sont en train de jouer aux kamikazes.«Nous demandons aux forces de défense et de sécurité d’être républicaines, parce que ce n’est pas une affaire d’État, mais une affaire politique que Macky veut instrumentaliser en affaire d’Etat. Le ministre de l’Intérieur politique, Aly Ngouille Ndiaye et celui de la Justice politique, Ismaïla Madior Fall, ont pris la décision sur eux d’être des kamikazes pour vouloir arrêter la candidature de Karim Wade. Ils nous trouveront», a déclaré le député. (Jotaay)