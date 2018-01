Tourisme : L’Afrique a accueilli 62 millions de touristes en 2017

L’Afrique a accueilli 62 millions de touristes en 2017 selon le « Baromètre OMT du tourisme mondial » présenté ce 15 janvier. Un chiffre qui est en hausse de 8% comme en 2016 et au dessus de la moyenne mondiale estimée à 7%.

Le continent reste toutefois encore le petit poucet de la planète tourisme avec une représentation de 4,7% des 1,322 milliard de touristes ayant parcouru le monde l’année dernière. En interne, c’est l’Afrique du Nord qui a tiré le secteur sur le continent avec des arrivées en hausse de 13%, tandis que celles de l’Afrique subsaharienne n’ont augmenté que de 5%.

Au niveau international, avec une croissance de 7%, le secteur a enregistré sa plus belle année depuis 2010. Les arrivées de touristes internationaux en Europe ont atteint 671 millions en 2017, une progression remarquable de 8% après une année 2016 relativement plus terne. L’Asie-Pacifique (+6%) a accueilli en 2017 324 millions de touristes internationaux. Les Amériques (+3%) ont comptabilisé 207 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2017. Et le Moyen-Orient (+5%) fait état de 58 millions d’arrivées de touristes internationaux en 2017.

« Ces résultats sont en partie attribuables à l’essor économique mondial et à une demande musclée du tourisme émetteur de nombreux marchés traditionnels et émergents » analyse Zurab Pololikashvili, le secrétaire général de l’OMT (organisation mondiale du tourisme).

Une belle année 2018 en perspective

Cet élan devrait se poursuivre en 2018 mais à un rythme oscillant entre 4% et 5% selon le rapport. L’Europe et les Amériques devraient avancer de 3,5%-4,5%, l’Asie-Pacifique de 5%-6%, l’Afrique de 5%-7% et le Moyen-Orient de 4%-6%.

Financialafrik