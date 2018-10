Touba : Ousmane SONKO tient un soutien de taille

Khalife de Baye Cheikh, Serigne Abdou MBACKE ne cautionne pas qu’Ousmane SONKO soit taxé de salafiste. Face à la presse hier, le marabout a indiqué que le leader de PASTEF est bel et bien « son disciple et un talibé de Serigne Touba » et ne saurait donc être étiqueté pro-Daech.

« Un islamiste c’est un soumis, quelqu’un qui se soumet à son seigneur dans tout ce qu’il fait. On le taxe de terroriste, mais il n’en est pas un. Je crois que c’est juste des discours politiques. Mais, si on doit le catégoriser, on devrait le situer parmi les gens qui ont des principes, une détermination, de la volonté et un véridique. On décrit Sonko en islamiste, alors que l’islamisme n’a rien avoir avec le terrorisme. Sinon, on ne doit pas le mettre du côté des terroristes», a témoigné le marabout qui a reçu le député durant le week-end.

Et le fils du défunt khalife de Darou Mouhty d’informer les relations qu’il entretient avec le leader des Patriotes. « Ousmane SONKO a fait de moi, Serigne Abdou Mbacké, son guide religieux. D’ailleurs, Ousmane SONKO célèbre tous les Magal de Darou Mousty chez moi », a-t-il soutenu. (WALFNet)