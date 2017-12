Thierno Bocoum : « C’est aberrant qu’un Sénégalais lambda puisse lire des fiches de renseignement »

Ferloo.com- Dans un entretien accordé à Sud Quotidien, ce matin, Thierno Boucoum a affirmé que la mise sous écoute téléphoniques n’est pas une révélation, c’est une situation qui est connue de tous. Le plus grave dans cette affaire est que les fiches de renseignement sont entre les mains de tierces personnes « .

« Ce n’est pas une révélation. C’est une situation qui est connue de tous. La mise sous écoute des opposants est une pratique ancienne car elle ne procède que d’une volonté de renforcer une stratégie de maintien au pouvoir de la part de Macky Sall. Elle n’a rien à voir avec des questions de sécurité publique ou encore de terrorisme. Le plus grave dans cette affaire est que les fiches de renseignement sont entre les mains de tierces personnes. Ça devient presque du «en veux-tu ? Tiens, en voilà.» Ce n’est pas acceptable que les moindres faits et gestes d’un citoyen quelconque soient sur la place publique à cause d’un dispositif étatique défaillant », a-t-il révélé.

Un état de fait qui pousse le leader du mouvement politique, Alliance générationnelle pour les intérêts de la République (Agir), Thierno Boum à s’indigner. « C’est inadmissible que soit bafoué et banalisé le droit à la vie privée dans notre pays. C’est aberrant qu’un Sénégalais lambda puisse lire des fiches de renseignement comme s’il s’agissait d’un quotidien de la place ».

Il suggère : « Si Macky Sall ne peut pas se priver d’épier ses opposants, nous lui demandons, au moins, d’organiser ses services et de ne pas banaliser le renseignement dans notre pays ».