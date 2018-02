Thierno Bocoum : “(…) à prendre notre place dans les plus hautes sphères de décision”

Ferloo.com- “La candidature unique de l’opposition ne peut être une solution, puisqu’elle est chimérique et stratégiquement risquée. D’ailleurs, il ne doit plus y avoir des solutions mais des solutions pour les populations. C’est justement parce qu’on a toujours cherché des solutions pour l’opposition qu’on en est là”, c’est l’analyse faite par le chef de fil du mouvement dénommé Alliance Générationnelle pour les Intérêts de la République (AGIR), Thierno Bocoum sur le débat qui anime actuellement les milieux politiques.

“Si on ne théorise pas une candidature unique, on théorise un regroupement au deuxième tour pur démettre une personne. Il ne doit plus s’agir de démettre des personnes pour nous inscrire dans une continuité ou encore faire pire, comme c fut le cas avec le président Macky Sall”, se démarque-t-il de ce débat dans les colonnes de l’Observateur.

D’après Thierno Bocoum, il faut que l’opposition apprenne à s’accorder sur des programmes et des orientations, à mettre en place des mécanismes de contre-pouvoir qui limiteront les velléités d’abus de pouvoir. “Il faut un changement de paradigmes, des réformes systématiques et structurelles qui doivent aboutir à de profonds changements mettant les intérêts des populations au dessus des intérêts partisans et sectaires Une démarche qui nous inscrit dans cercle vicieux consistant à faire de l’Etat un appareil d jouissance et de règlement de comptes ne nous intéresse pas. Nous n’accorderons aucun intérêt à une démarche basée sur la continuité. C’est pourquoi nous travaillons à rassembler le maximum de Sénégalais autour de valeurs et de principes qui sauvegardent les intérêts majeurs des populations”, soutient-il.

S e prononçant sur les sorties d’Idrissa Seck contre le pouvoir, il considère que tout ce qui renforce un élément de l’opposition contribue à l’affaiblissement du pouvoir. “Cependant, s’empresse-t-il de renchérir, devant autant de souffrances que vivent nos populations, vous comprendrez aisément que je ne sois branché que sur la fréquence AGIR et sur les préoccupations légitimes des populations”

A propos de sa propre candidature à la prochaine présidentielle, Thierno Bocoum laisse entendre ainsi qu’il suit : “Ce que nous voyons sur le terrain renforce notre conviction quant au bien fondé de notre démarche et accroit notre détermination à prendre notre place dans les plus hautes sphères de décision afin de soulager nos compatriotes qui manquent de tout, même des services élémentaires de base…”