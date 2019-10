Thierno Alassane SALL Sur L’amnistie : « Et les voleurs de téléphones ou de coqs  »

L’ancien ministère de l’Énergie ne veut pas entendre parler d’amnistie. En visite à Touba, en prélude au Magal, le leader de la « République des valeurs » estime que celle-ci ne doit pas être accordée « gratuitement ».

A en croire Thierno Alassane SALL, une éventuelle amnistie devrait être assujettie au remboursement de l’argent dû au peuple. « C’est bien de dialoguer mais le dialogue doit reposer sur la vérité et la justice », déclare-t-il, dans les colonnes de Vox Populi. Avant de rappeler que beaucoup de Sénégalais sont dans les liens de la détention pour divers motifs. Et amnistie Khalifa SALL et Karim WADE, qu’il ne cite pas, c’est faire deux poids deux mesures. Pour en convaincre, Il donner l’exemple de ceux qui croupissent dans les geôles, entassés avec d’autres compatriotes comme des sardines, pendant des années, alors qu’ils n’ont dérobé que des téléphones portables et des coqs.

Pour l’ancien ministre, tout cela c’est une stratégie de diversion du régime. « Le Sénégal a vécu des moments difficiles liés à l’histoire du pétrole et du gaz. Le régime de Macky SALL essaie d’enterrer cette question, de la noyer, sur de prétendues retrouvailles et de paix sociale », indique-t-il. (WALFNet)