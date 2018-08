Thérèse Faye Diouf à Alioune Badara Cissé: “… le parti dans lequel nous militons, a déjà son candidat”

La coordinatrice de la Cojer, Thérèse Faye demande à Alioune Bara Cissé d’aller « voir ailleurs », s’il veut se présenter à l’élection présidentielle. La Directrice de la Case des Tout-petits qui s’exprimait dans L’As de ce mardi, fait ainsi référence à la dernière sortie du Médiateur de la République et les intentions qui lui sont prêtées souvent dans la presse.

“L’APR dans sa globalité et Benno Bokk Yaakar n’ont qu’un seul chef qui est le président de la République Macky Sall. Et le parti pour les élections présidentielles à venir, n’aura qu’un seul candidat. A partir de ce moment, je ne peux pas dire qu’Alioune Badara Cissé ne peut pas être candidat, mais le parti dans lequel nous militons, a déjà son candidat, qui n’est personne d’autre que le Président Sall. Il est libre de voir ailleurs s’il veut être candidat”, a martelé Thérèse Faye.

“Nous ne pouvons pas nous permettre, à quelques mois des élections, d’être divertis par des gens, qui depuis un certain temps, ont manifesté ouvertement qu’ils ne sont plus sur le chemin ou sur la ligne tracée par le parti. L’intérêt aujourd’hui pour les militants et responsables de l’APR et de la coalition, est de se concentrer autour de l’essentiel, qui est de réélire le président de la République Macky Sall. Nous ne dévions pas de ce chemin-là, car se serait suivre certains leaders comme Alioune Badara Cissé qui se trouvent dans un sens qui n’est pas indiqué par le parti”, a-t-elle poursuivi. Non sans signaler qu’elle comprend les agissements de son camarade. «C’est la période du chantage et chacun va essayer de faire monter les enchères. Quel que soit son parcours, ABC doit accepter le minimum, c’est-à-dire respecter les règles qui définissent le parti”, dit-elle. (Avec Leral)