Thème de la Jrsa ce vendredi : « Restauration et Revalorisation des Terres salées du Sénégal»

Thème de la Jrsa ce vendredi : « Restauration et Revalorisation des Terres...

Sous l'égide du Ministère de l'Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, l'Académie Nationale des Sciences et Techniques du Sénégal organise, la Célébration Annuelle de la Journée de la Renaissance scientifique de l'Afrique (JRSA), le Vendredi 29 Juin 2018 de 09 h 00 h à 13 h 00 h à l'Auditorium du Conseil Economique, Social et Environnemental, 25 Avenue Pasteur, Dakar.

Cette année, la célébration porte sur le thème : « Restauration et Revalorisation des Terres salées du Sénégal » et se tient sous la présidence du Professeur Mary Teuw NIANE, Ministre de l’Enseignement Supérieur, de la Recherche et de l’Innovation.