Testé positif au covid19 : Moustapha Guirassy avoue et félicite les autorités sanitaires

C’est par une vidéo en wolof et un texte en français diffusés dans sa page facebook que l’ancien Ministre, sous le magistère du Président Abdoulaye Wade, M. Moustapha Mamba Guirassy a révélé à l’opinion avoir été testé positif au covid19. Il a, par ailleurs, invité les populations à la discipline et au respect des consignes données par les autorités, avant de remercier vivement M. Abdoulaye Diouf Sarr, Ministre de la Santé et de l’actions sociale et à travers lui, les autorités médicales et sanitaires nationales. Il a aussi demandé aux Sénégalais de lui souhaiter un bon retour parmi elles. Lire son texte intégral…

« Chers amis,

Je viens d’être diagnostiqué positif au #coronavirus. Aussitôt informé, je me suis mis à la disposition des autorités sanitaires du pays qui ont bien voulu m’interner à l’hôpital de Diamniadio. Je tiens à féliciter d’emblée le personnel de santé pour le remarquable et redoutable travail qu’ils abattent pour nous défendre contre le #Covid19. De l’intérieur on comprend encore mieux l’immensité, mais en même temps la sensibilité de leur mission.

J’invite tous mes compatriotes, chacun chez lui, chaque soir à 21h00, à poser une lumière devant sa fenêtre pour célébrer ces champions.

Que Dieu nous protège tous ».