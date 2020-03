Test de Coronavirus : Les performances du Sénégal magnifiées aux USA

« Le Sénégal serait en train de réaliser les tests de coronavirus « dans les 4 heures » alors que les Américains pourraient attendre une semaine ». Cette information de taille est donnée par le Washington Post à travers www.theweek.com. A l’instar des autres pays du monde, le Sénégal aussi est frappé par l’épidémie de coronavirus. A cet effet, les autorités ont pris les dispositions nécessaires pour permettre aux services compétents de travailler dans les meilleures conditions. Aujourd’hui, ce travail a commencé à donner ses fruits. D’après Danielle Paquette du Washington Post, «alors que les retards et les kits de test limités ont laissé les Américains malades dans l’ignorance de leur statut COVID-19, parfois pendant une semaine ou plus, la nation ouest-africaine teste les gens et obtient des résultats en aussi peu que quatre heures ». D’après le journal online www.theweek.com, « cela s’explique en partie par le fait que de nombreux pays africains se sont préparés de manière préventive à l’épidémie en mettant en place des capacités de test dès le début du mois de février, rapporte Quartz ». Le journal est revenu sur le travail des scientifiques sénégalais en partenariat avec Melodic du Royaume-Uni et l’Institut Pasteur de Dakar. Ce travail a donné ses fruits en permettant à notre pays de développer « un kit de test de coronavirus portable qui pourrait diagnostiquer COVID-19 en 10 minutes ». Toujours sur les performances du Sénégal, CNN dira : « ce kit qui pourrait grandement aider à gérer l’épidémie, est en cours d’authentification par cinq autres organisations internationales de recherche et serait fabriqué au Sénégal ». Chers compatriotes, ces performances des scientifiques de notre pays, magnifiées à l’autre rive de l’Atlantique est à saluer. A nos chercheurs, vous faites la fierté de notre pays. Au Ministre de Santé, toutes nos félicitations pour ce travail de coordination. Nos remerciements à Son Excellence, Monsieur le Président de la République qui n’a ménagé aucun effort pour permettre aux différents intervenants de travailler dans les conditions requises.

Talibouya AIDARA, Communicant/Journaliste, Membre Convergence des Cadres Républicains, Email : aidara.or.t@gmail.com