TER : Le Sénégal réceptionnera les premiers trains Coradia Polyvalent d’Alstom le 12 novembre prochain

Ferloo.com- Alstom a commencé à expédier les 15 trains Coradia Polyvalent destinés au Sénégal, suite à l’achèvement de la production, des essais sur site et à la validation du client APIX sur le site de Reichshoffen (Bas-Rhin).

Le premier train, qui est transporté jusqu’au port du Havre pour être chargé à bord de la « Grande Angola », devrait arriver au port de Dakar le 12 novembre. Les bogies et les voitures seront de nouveau assemblés sur le site de maintenance du matériel roulant dans le dépôt de Colobane, situé à 3 kilomètres de Dakar, avant le lancement des essais statiques et dynamiques.

« Le départ des trains Coradia pour Dakar vient couronner la réussite des essais menés à Reichshoffen. Cet événement témoigne de l’engagement dont font preuve toutes les équipes Alstom pour satisfaire les besoins et les attentes de nos clients. Nous sommes fiers de contribuer à cet important projet de mobilité qui fera de Dakar l’une des premières villes d’Afrique à acquérir cette technologie », explique Raphael Bernardelli, responsable Afrique du Nord et centrale chez Alstom.

« Nous sommes très reconnaissants envers Alstom pour cette livraison complète effectuée dans les délais. Nous sommes par conséquent ravis de voir que le calendrier de livraison des trains est respecté, conformément au planning précédemment décidé par Son Excellence M. Macky SALL, Président de la République du Sénégal. L’ambition de Son Excellence, M. Macky SALL, est de doter le Sénégal d’une solution de transport de pointe avec le Train Express Régional » a déclaré M. Mountaga SY, Directeur général d’APIX.

Les trains Coradia Polyvalent d’Alstom font partie du Projet de Train Express Régional (TER), élément phare du Plan Sénégal Emergent. Les 15 trains aideront à satisfaire la demande de mobilité en pleine croissance à Dakar. Ils circuleront sur une nouvelle ligne qui reliera le centre de la ville au nouvel Aéroport international Blaise Diagne. Ils desserviront 14 stations sur 55 km en 45 minutes.

Le nombre de passagers devraient être de 115 000 par jour.

Le train Coradia Polyvalent destiné au Sénégal est un train grandes lignes bimode (diesel et électrique – 25 kV), qui circule à une vitesse de 160 km/h. D’une longueur totale de 72 mètres, ce train de quatre voitures peut accueillir jusqu’à 531 passagers répartis entre la première classe et la seconde classe.

Alstom et ses fournisseurs ont mobilisé plus de 4 000 employés pour la fabrication de ces trains Coradia Polyvalent destinés au Sénégal. Le site Alstom de Reichshoffen se charge de la fabrication et de la validation des trains. Cinq autres sites en France sont impliqués dans le projet : Saint-Ouen pour le design, Le Creusot pour les bogies, Ornans pour les moteurs et alternateurs, Tarbes pour le système de traction et Villeurbanne pour les systèmes IT embarqués et l’information voyageurs.