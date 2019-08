Témoignage de Khalifa Sall : “Même éloignés, lui luttant contre la maladie et moi en détention, nous étions restés proches»

«C’est avec une vive émotion et une grande tristesse que j’ai appris le rappel à Allah de Amath Dansokho, Ministre d’État, ancien Secrétaire général du Parti de l’indépendance et du Travail. Je perds un grand frère et un ami. Même éloignés, lui luttant contre la maladie et moi en détention, nous étions restés proches», a déclaré le maire Khalifa Ababacar Sall.

Pour le socialiste, la disparition de Dansokho est une perte immense pour le Sénégal. « Homme de conviction, Amath défendait avec courage la démocratie, la liberté, la justice sociale et le progrès humain. Patriote exemplaire et grand panafricaniste, il a, toute sa vie durant, combattu pour l’instauration de l’État de droit au Sénégal et en Afrique parfois au prix de sa liberté», témoigne M. Sall