Tekki Fii: Les participants à la 4ème session présentent des résultats concrets

Le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique soutient le développement des entreprises, la formation professionnelle et l’emploi des jeunes dans les régions de Casamance, du Sud-est et du Nord du Sénégal

Le Programme « Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » promeut l’emploi, en particulier des jeunes, via l’amélioration de l’offre (formation et insertion professionnelles) et le développement de la demande (création, formalisation et mise à niveau des entreprises dans des secteurs à fort potentiel). D’une durée de 4 ans, ce programme est déployé dans les régions de Ziguinchor, Sédhiou, Kolda, Louga, Saint-Louis, Tambacounda, Kédougou, et Matam.

La 4ème session du Comité de Pilotage du Programme « Développer l’Emploi au Sénégal – Tekki fii » a réuni les différents partenaires du Programme : Ministère de l’Economie, des Finances et du Plan (MEFP), Délégation de l’Union européenne au Sénégal, Ministère du Commerce, du Secteur Informel, de la Consommation, de la Promotion des produits locaux et des PME, Ministère de la Formation Professionnelle, de l’Apprentissage et de l’Artisanat, Bureau de Mise à Niveau des Entreprises (BMN), Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME), Agence Française de Développement (AFD), Agence luxembourgeoise pour la Coopération au développement (LuxDev) ainsi que les ONG Positive Planet International et GRET.

Les participants ont présenté les résultats concrets du Programme dans leurs domaines respectifs, depuis son lancement en mai 2017 :

(1) Renforcer le tissu d’entreprises locales : près de 40 entreprises ont été sélectionnées par le Programme et bénéficient d’un appui du Bureau de Mise à Niveau. Des séances d’appui à la formalisation, des formations et appuis-conseils ont par ailleurs été proposés à plus de 2 000 porteurs de projets dans les différentes régions ciblées.

(2) Elargir l’accès équitable à la formation professionnelle : 375 maîtres d’apprentissage ont été sélectionnés pour améliorer les conditions de formation dans leurs ateliers et près de1 800 jeunes ont démarré une formation par apprentissage ; 1 200 jeunes ont bénéficié de conseils à l’insertion ; 6 unités mobiles de formation sont acquises ; la construction de 3 nouveaux Centres de Formation a démarré, à Bounkiling, Goudiry, et Sédhiou ; 250 migrants de retour sont suivis dans leurs parcours de réintégration sociale et professionnelle.

(3) Accompagner les jeunes entrepreneurs vers l’accès au financement : en phase de démarrage, ces activités permettront de former 3 000 jeunes à l’entrepreneuriat et de faire bénéficier près de 800 d’entre eux d’un appui financier. Ce volet accompagne déjà 625 jeunes dans leurs projets entrepreneuriaux.

(4) Informer sur les opportunités économiques au Sénégal : la caravane d’information “Tekki fii” effectuera son 3ème parcours en janvier 2019 ; elle sillonnera les régions de Tambacounda et, pour la première fois, de Kédougou. Au travers d’animations (films, débats, concerts), cette caravane vise à promouvoir et valoriser les opportunités économiques locales et les réussites individuelles et proposer des alternatives à la migration irrégulière.

Pour rappel, le Programme “Développer l’emploi au Sénégal – Tekki fii” est financé à hauteur de 26 milliards de FCFA par le Fonds fiduciaire d’urgence de l’Union européenne pour l’Afrique, dont l’objectif est d’œuvrer pour la stabilité et de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et le phénomène des personnes déplacées en Afrique.